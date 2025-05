Alcaraz salva bola perdida e faz ponto mágico no tie-break em Roma; veja

O tenista espanhol Carlos Alcaraz protagonizou mais uma de suas jogadas surpreendentes para avançar às oitavas do Masters 1000 de Roma (assista abaixo).

O que aconteceu

Alcaraz bateu o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/2. O duelo durou 1h44min e foi o terceiro embate entre eles, com o espanhol levando a melhor em todos.

O lance mágico ocorreu no tie-break e foi decisivo. O cabeça de chave número 3 estava sofrendo diante do adversário, atual 64º do mundo. Ele passou a primeira parcial praticamente inteira atrás no placar, mas conseguiu levar para o game de desempate e deslanchou.

Esto de Alcaraz solo se ve en la Play Station.



pic.twitter.com/UIC7gnmQuf -- José Morón (@jmgmoron) May 11, 2025

O astro espanhol salvou uma bola que parecia perdida e ganhou o ponto que encaminhou o set. Ele liderava o tie-break por 5 a 2 quando quase se complicou em saque, mas conseguiu acertar uma devolução com estilo, deslizando, na passada do adversário.

A jogada fez a torcida no Campo Centrale vibrar. Na sequência, Alcaraz confirmou a vitória no primeiro set e depois levou o segundo sem mais grandes dificuldades para avançar.

O atual número 3 do mundo encara nas oitavas o russo Khachanov. O próximo adversário do espanhol está em 24º no ranking e venceu o argentino Burruchaga e o italiano Passaro em sua campanha até então.