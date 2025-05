Zé Rafael não teme sintético e pode estrear pelo Santos em antiga casa

O Santos pode contar com uma novidade na partida contra o Ceará, na segunda-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael está recuperado de uma cirurgia na coluna e vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez no Peixe.

O jogo será no Allianz Parque, antiga casa do volante. Ele defendeu o Palmeiras por seis anos e fez muito sucesso com a camisa alviverde.

"É uma surpresa depois de tanto tempo fora voltar e ser lá talvez o meu primeiro jogo de estreia pelo Santos. Faz parte, é apenas algo que bateu. Estou preparado para jogar. Espero que seja em breve, não sei se segunda ou na próxima semana, mas estou me preparando para que seja o mais rápido possível", contou o camisa 6.

O jogador de 31 anos está no clube desde o começo do ano, mas passou por um procedimento cirúrgico na coluna em fevereiro e, por isso, ainda não estreou.

Ao longo destes três meses, fez tratamento com a fisioterapia e, no momento, está sendo inserido gradativamente aos treinos com o elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

Apesar de estar voltando agora de lesão. Zé Rafael não teme o gramado do Allianz Parque. Muitos jogadores não gostam de atuar no estádio por conta do sintético e o risco de sofrer lesões. O volante, contudo, acredita que não terá problemas.

"Joguei por vários e vários anos no sintético] não posso dizer que é um problema. Se eu jogar, posso sentir um pouco por causa da adaptação. Quem não joga com frequência no Allianz sente, a gente vê isso com as lesões. Não acredito que isso vai acontecer comigo e com nenhum dos meus companheiros", finalizou.

O Santos recebe o Ceará na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. A venda de ingressos começou na sexta-feira.

O Peixe está na 19ª colocação do torneio, com quatro pontos. O Vozão é o sétimo, com 11.