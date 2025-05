Clube diz que apura prejuízos em estádio por 'cavalos de pau' de MC Ryan

O XV de Piracicaba se pronunciou sobre a depredação causada por MC Ryan no gramado do estádio Barão da Serra Negra nesta madrugada.

O que aconteceu

O clube afirmou que está ciente dos danos ocorridos no gramado seu estádio, que foi alugado para evento particular. O cantor realizou um show no local que começou às 23h de ontem.

O XV acrescentou no comunicado que apura a responsabilidade pelos prejuízos com os "cavalos de pau". O time não divulgou uma estimativa de valor dos danos causados pelas manobras no campo.

MC Ryan SP é preso após danificar gramado do estádio do XV de Piracicaba com manobras em carro de luxo.



A Justiça fixou uma fiança no valor de R$ 1 milhão para o cantor.



🗞 | 🎥 Canal de Piracicaba pic.twitter.com/shJfitJeya -- Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 10, 2025

MC Ryan afirmou que o contratante de seu show chegou a cobrar R$ 1 milhão pelo ocorrido, mas que a pedida teria sido reduzida para R$ 70 mil. No entanto, o funkeiro teria pago somente R$ 20 mil em função do limite pelo horário, e o responsável pelo evento acionou a polícia.

A equipe só deve voltar a jogar no estádio no final de junho, na Copa Paulista. O primeiro compromisso do XV como mandante será no dia 21 do próximo mês, contra o Rio Branco, pela segunda rodada.

O caso

Uma hora antes de subir ao palco, o cantor realizou manobras de "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba e o ato causou danos ao gramado.

O artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio.

"Fui fazer o show, cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia para prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci risco pra ninguém. Só vou prestar esclarecimento", publicou o cantor, nos stories do Instagram.

O funkeiro se mostrou inconformado por contratante envolver a polícia no caso. Segundo ele, houve uma negociação após a represália pela brincadeira e parte do valor acordado foi pago.

O contratante esperou eu subir no palco pra fazer o show pra depois chamar a polícia pra mim. Não entendi o porquê ele fez isso, já que está com o meu dinheiro na conta dele. Eu dei um cavalinho de pau na grama, ele pediu R$ 70 mil pra nós, foi mandado R$ 20 mil, Por causa que o pix excedeu o horário, ele chamou a polícia e nos conduziram pra delegacia na madrugada. Fui conduzido pra delegacia por um cavalinho de pau onde não oferecia risco pra ninguém.

Ainda no relato publicado no Instagram, Ryan afirma que topou pagar R$ 70 mil para encerrar o assunto sem polêmica. "Primeiro, ele veio numa ideia de mandar R$ 1 milhão pra ele e falei: 'impossível isso, tá doido. Depois, ele disse: 'deixa só R$ 250 mil que te libero' e falei: 'mano, não tenho esse dinheiro pra agora'. Aí, ele falou o seguinte: 'me manda R$ 70 mil' e pra evitar burburinho topamos pagar. Mandei R$ 20 mil e ele fez o escarcéu."

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo a vida de outrem".