Weverton cita maturidade do Palmeiras e projeta Choque-Rei com Arena Barueri "lotada"

O Palmeiras volta a jogar como mandante depois de uma sequência de três jogos fora de casa. O goleiro Weverton espera contar com a Arena Barueri "lotada" para o jogo contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta exaltou a sequência palmeirense e citou a maturidade do elenco após a reformulação no início do ano.

Nesta temporada, o Palmeiras se despediu de caras antigas, enquanto por outro lado contratou sete novos jogadores, que têm se adaptado ao clube. O Verdão precisou de um tempo para engrenar o time e atualmente vem de boa sequência, incluindo invencibilidade fora de casa.

"A gente sabe o quanto mudou aqui esse ano, chegaram novos jogadores e saíram outros. Esse tempo era muito importante para a convivência. O Palmeiras sempre foi um time muito família, um time que se importa com o outro e agora atingimos esse nível de maturidade, de respeito, de união, de companheirismo. Isso faz muita diferença no jogo, já nos conhecemos, já se olha, sabe onde vai correr, onde tem que passar", avaliou.

"Atingimos isso em um momento importante da competição, reta final de classificação na Libertadores, o Brasileiro chegando à metade, o Mundial por vir. A equipe atingiu um nível de maturidade muito bom e a forma que estamos jogando, competindo, é o Palmeiras que todo mundo espera. Que a gente possa continuar assim, jogando em alto nível, competindo e vencendo, que é o mais importante", seguiu.

Depois de viajar para enfrentar Ceará, Vasco e Cerro Porteño, o Palmeiras volta a jogar como mandante, mas na Arena Barueri. O Allianz Parque estará indisponível para a partida devido ao show da banda System of a Down. Com ação promocional nos ingressos, o Verdão espera bater o recorde de público, e Weverton quer contar com o calor da torcida.

"Domingo será um jogo importante, é um grande adversário que também está vivendo um momento bom, vem bem na Libertadores, e isso também traz confiança. Nós também estamos em um momento muito bom, o estádio deve estar lotado e que a Família Palmeiras possa nos incentivar. Sabemos o quanto isso faz a diferença, não só em casa, mas também fora de casa. É um domingo para encher a Arena Barueri, para que possamos jogar junto e procurar mais uma vitória", declarou o goleiro.

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro e lidera a tabela com 16 pontos conquistados. Do outro lado, o São Paulo é o 11° colocado, com nove pontos e ainda defende a invencibilidade no torneio. O Choque-Rei está marcado para acontecer às 17h30 (de Brasília).