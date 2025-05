Vitória x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Abalado pela goleada sofrida diante do Academia Puerto Cabello na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama volta a campo neste sábado. O Cruzmaltino vai desafiar o Vitória pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. A bola vai rolar a partir das 18:30, de Brasília.

ONDE ASSISTIR



A partida entre Vitória e Vasco da Gama terá transmissão exclusiva do Première (Pay-per-view).

Vasco e Vitória estão na parte debaixo da tabela de classificação e vêm de sequências de quatro e três partidas sem vitórias na competição, respectivamente. O Cruzmaltino aparece na 14ª posição com sete pontos, um a mais que o Rubro-Negro, que é o 18º, na zona do rebaixamento. No confronto direto, o Vitória não vence o Vasco desde 2019, com quatro vitórias vascaínas de lá para cá.

A diretoria do Gigante da Colina contratou Fernando Diniz para assumir o comando da equipe, mas o novo treinador só vai estrear na próxima terça-feira, na partida contra o Lanús-ARG, pela Sul-Americana. Felipe Loureiro, que acumula derrotas como interino, estará na beira do gramado pela última vez.

Desfalque certo no Vasco é o lateral Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro amarelo, além de David, Guilherme Estrella, Payet, Lucas Freitas e Maurício Lemos, todos entregues ao departamento médico.

No Vitória, o técnico Thiago Carpini não terá Claudinho, suspenso, e Zé Marcos, Willian Oliveira, Pepê e Carlos Eduardo, lesionados.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA-BA X VASCO DA GAMA-RJ



Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)



Data: Sábado, 10 de maio de 2025



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito e Janderson



Técnico: Thiago Carpini

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Rayan (Adson), Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Felipe Loureiro (Interino)