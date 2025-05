Vitória vira sobre o Vasco com um a menos e deixa rival na zona da degola

O Vitória venceu o Vasco por 2 a 1 neste sábado, em confronto pela oitava rodada da Série A do Brasileirão. O confronto aconteceu no Barradão, em Salvador.

Os gols do confronto foram marcados por Renato Kayzer (duas vezes), pelo Vitória, e Vegetti, pelo Vasco. O resultado positivo ajudou o Vitória na saída do Z4, chegando a dez pontos. Já o Vasco soma sete pontos, derrubado para a zona da degola.

O Vasco chegou a oito partidas sem vencer - quatro derrotas, uma delas pela Sul-Americana e as outras três no Brasileirão, e quatro empates, um pelo torneio internacional, um na Copa do Brasil e o restante na competição de pontos corridos.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão na próxima semana: o Vasco recebe o Fortaleza no sábado, às 18h30 (de Brasília), enquanto o Vitória disputa clássico contra o Bahia fora de casa no dia seguinte, às 16h.

Como foi o jogo

Sob vaias da torcida, o Vitória saiu do primeiro tempo derrotado e com um jogador a menos. Em confronto que começou equilibrado e com algumas finalizações desenvolvidas pelos donos da casa, Matheuzinho acabou sendo expulso por cotovelada em Paulinho e deu vantagem numérica ao Vasco. O Leão não conseguiu se organizar sem o meia, e os visitantes logo abriram o placar com Vegetti de cabeça.

Na segunda etapa, Renato Kayzer foi o salvador do Vitória. O atacante entrou no confronto para anotar dois tentos pelos donos da casa e, mesmo com um a menos, o Leão conseguiu os três pontos sobre o Gigante da Colina.

Gols e destaques

Janderson arriscou de longe para defesa de Leo Jardim. Em uma das primeiras jogadas da primeira etapa, o atacante finalizou forte e contou com desvio, mas o goleiro do Vasco estava atento e agarrou o chute.

Rayan quase anotou golaço. O jovem do Vasco respondeu o ataque do Vitória com bela finalização, após assistência de Coutinho, mas Lucas Arcanjo fez ótima defesa para evitar o tento dos visitantes.

Matheuzinho foi expulso por cotovelada em Paulinho. O meio-campista do Vitória levantou muito o braço e acertou em cheio a cabeça do adversário. O árbitro deu amarelo em campo, mas, após revisão rápida no VAR, trocou a cor do cartão.

Para variar, Vegetti marcou de cabeça! O atacante do Vasco foi acionado na grande área com cruzamento de Piton, subiu alto e cabeceou, abrindo o placar aos 42 minutos da primeira etapa. O zagueiro Edu ainda tocou na bola em tentativa de bicicleta para tirar a bola, mas não conseguiu.

Renato Kayzer marcou em sua estreia! O atacante do Vitória, em sua primeira partida pelo Leão, aproveitou rebote de Leo Jardim e finalizou de dentro da pequena área, aos 15 minutos do segundo tempo.

Hugo Moura perdeu gol incrível. O atleta cabeceou sozinho quase dentro da pequena área mas sem força, e praticamente recuou ao goleiro.

Na trave! Após pequeno desvio de Leo Jardim, Mosquito ficou quase sem marcação para finalizar e, sem goleiro, acertar no poste direito do gol do Vasco.

Mais um de Renato Kayzer! Em bela jogada trabalhada, Baralhas cruzou na grande área para, de cabeça, Mosquito cabecear para dentro e encontrar o atacante sozinho, para finalizar e virar o jogo, aos 44 minutos.

Ficha técnica

Vitória 2 x 1 Vasco

Competição: 8ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Barradão - Salvador, Bahia

Data e hora: 10 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daniel Nobre Bins

Gols: Vegetti, aos 42'/1ºT, Renato Kayzer, aos 15'/2ºT, Renato Kayzer, aos 44'/2ºT

Amarelos: Janderson (Vitória); Paulinho e Loide (Vasco)

Vermelho: Matheuzinho (Vitória)

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller (Baralhas), Ronald e Wellington Rato (Renato Kayzer); Matheuzinho, Osvaldo (Fabri) e Janderson (Gustavo Mosquito). Técnico: Thiago Carpini

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê), Paulinho (Hugo Moura) e Philippe Coutinho (Adson); Nuno Moreira (Lukas Zuccarello), Rayan (Loide Augusto) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro