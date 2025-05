Vasco leva virada do Vitória, perde a terceira seguida e entra no Z4 do Brasileiro

A fase péssima do Vasco ganhou um novo capítulo neste sábado. No Barradão, em Salvador, o Cruzmaltino perdeu de virada para o Vitória, por 2 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e amargou a terceira derrota seguida na temporada. Vegetti abriu o placar para os cariocas, mas Renato Kayzer virou para os baianos.

Com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. A equipe cruzmaltina ocupa a 17ª posição, com sete pontos, uma a menos que o Botafogo, primeiro time fora do Z4. O Vitória subiu para a 13ª posição, com nove, e ultrapassou o próprio time de São Januário.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Fortaleza, no sábado, em São Januário. No dia seguinte, o Vitória terá o clássico contra o Bahia, na Fonte Nova.

O jogo

O confronto iniciou com as duas equipes voltadas para o ataque. No entanto, a primeira boa chance aconteceu somente aos 13 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Wellington Rato na área, mas o jogador baiano chutou em cima da zaga.

O lance animou os donos da casa, que melhoraram na partida e passaram a dominar o jogo. Tanto que o Vitória quase marcou aos 23 minutos. Jamerson fez boa jogada e chutou para boa defesa de Léo Jardim.

O Vasco só chegou com perigo aos 26 minutos. Após boa troca de passes, Rayan finalizou na entrada da área e obrigou Lucas Arcanjo a boa defesa. Para melhorar a situação dos cruzmaltinos, o Vitória ficou com um jogador a menos após expulsão de Matheuzinho.

A partir daí, o Vasco passou a pressionar o Vitória. Após rondar a área, Piton cruzou para Vegetti cabecear para a rede, aos 41 minutos.

Nos minutos finais, os cariocas continuaram com a posse de bola e pressionando o Vitória. Só que o Vasco teve que se contentar com a vantagem mínima no placar no intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Vasco tinha a bola e rondava a área do Vitória. A primeira chance aconteceu aos dez minutos, em chute de Coutinho que parou em Lucas Arcanjo.

Mesmo com um a menos, o Vitória foi valente e conseguiu o empate aos 14 minutos. Após falta cobrada na área, Edu cabeceou, Léo Jardim deu rebote e Renato Kayser apareceu para empurrar para a rede.

O revés não mudou a atitude do Vasco, que se manteve no ataque. Os visitantes assustaram em chute de Puma Rodríguez. Só que o Vitória continuou se aventurando no setor ofensivo e criou boa chance em chute de Baralhas.

Após muito tempo, o Vasco chegou com perigo em cabeceios de Hugo Moura e Vegetti. Já o Vitória respondeu em seguida. A zaga cruzmaltina falhou e Gustavo Mosquito mandou na trave.

Em mais uma bola parada, o Vitória virou no Barradão, aos 43 minutos. Após bola levantada na área, Gustavo Mosquito escorou e Renato Kayser mandou para a rede para dar números finais na partida.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2 X 1 VASCO DA GAMA

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)



Data: Sábado, 10 de maio de 2025



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Janderson (Vitória) / Paulinho, Lucas Piton e Loide Augusto (Vasco)



Cartão vermelho:Matheuzinho (Vitória)

GOLS: Renato Kayser, aos 14 e 43 min do segundo tempo (Vitória) / Vegetti, aos 41min do primeiro tempo (Vasco)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres (Neris), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald, Matheuzinho e Wellington Rato (Fabri); Osvaldo (Renato Kayser) e Janderson (Gustavo Mosquito)



Técnico: Thiago Carpini

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Tchê Tchê), Paulinho (Hugo Moura) e Philippe Coutinho (Lóide Augusto); Rayan (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Lukas Zuccarello)



Técnico: Felipe Loureiro (Interino)