UFC 315: Daniel Willycat vence Jeong Yeong Lee por decisão unânime e acaba com jejum

De volta após quase dois anos afastado dos octógonos, Daniel Santos fez bonito no card preliminar do UFC 315, no Canadá, neste sábado (10). Diante do coreano Jeong Yeong Lee, 'Willycat' - como o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' é conhecido - mostrou seu talento, dominou as ações e venceu na decisão unânime dos juízes, colocando um ponto final em um incômodo jejum.

Apesar de ter tido seu braço levantado nas suas duas lutas mais recentes no Ultimate, Daniel Willycat não sentia o gosto da vitória desde junho de 2023, quando havia competido pela última vez. Desde então, o lutador mineiro sofreu com vários cancelamentos de lutas - sempre por motivos ligados a ele - e temeu, inclusive, uma demissão.

Agora, de categoria nova, após sofrer com problemas de corte de peso na divisão dos galos (61 kg), o brasileiro inicia sua trajetória no peso-pena (66 kg) de maneira promissora. Resta saber se a mudança ajudará Willycat a ser mais ativo no octógono mais famoso do mundo. O talento, como o próprio mostrou mais uma vez, está ali, falta conseguir uma sequência que o permita sonhar com voos mais altos.

A luta

Os lutadores começaram o combate trocando bons chutes. O coreano, com ampla vantagem na envergadura, conseguia conectar os melhores socos da média para a longa distância, chegando a aplicar um flashdown no brasileiro. Por outro lado, Willycat levava perigo quando encurtava ou no contra-ataque, como no ataque que devolveu o flashdown no final do round.

A necessidade do brasileiro de encurtar a distância gerava momentos de trocação franca, para delírio dos torcedores. Assim como no primeiro assalto, Willycat buscou misturar o jogo e levou a melhor na luta agarrada, conseguindo ser bastante efetivo nas quedas.

Ciente da eficácia das quedas, Willycat buscou a luta de chão logo nos primeiros segundos do último round, caindo já com a guarda passada. Ciente da superioridade no grappling, o mineiro controlou o ritmo e evitou se expor na trocarão diante do coreano, para levar a melhor na pontuação.

Confira os resultados do UFC 315:

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

