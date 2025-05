Transmissão ao vivo de Flamengo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo e Bahia duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Flamengo vem de um revés pela competição. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 na rodada anterior.

Cenário complicado na Libertadores. O time dirigido por Filipe Luís empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba no meio de semana e corre risco de uma eliminação precoce.

O Tricolor venceu os últimos três jogos no nacional. Porém, a equipe de Rogério Ceni foi superada por 3 a 1 pelo Nacional-URU no meio de semana pela Libertadores.

Flamengo x Bahia -- Campeonato Brasileiro 2025