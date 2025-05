Torcedores do Santos protestam no CT, e pressão sobre Marcelo Teixeira aumenta

A insatisfação da torcida do Santos voltou a ganhar as ruas na manhã deste sábado, quando alguns torcedores se reuniram em frente ao CT Rei Pelé para protestar contra a atual gestão. Com faixas e cartazes, os manifestantes direcionaram críticas diretas ao presidente Marcelo Teixeira, ao filho dele, Marcelinho Teixeira, e ao CEO Pedro Martins.

Frases como "MT blogueiro", "SFC = cabide de empregos", "Pedro Martins estagiário" e "O que faz o Marcelinho?" escancararam o descontentamento com os dirigentes. Outros cartazes também refletiram o incômodo com a política de preços de ingressos e o desempenho em campo: "Ingresso caro, futebol barato" e "Arena = cortina de fumaça" foram alguns dos recados estampados nas faixas.

O protesto deste sábado é mais um capítulo em uma sequência de manifestações da torcida nas últimas semanas. No dia 29 de abril, após a derrota para o RB Bragantino, membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé durante a reapresentação do elenco, cobrando duramente jogadores e dirigentes.

Poucos dias depois, após o empate com o CRB na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a tensão voltou a explodir: torcedores protestaram nas arquibancadas da Vila Belmiro, entraram em confronto com a polícia e tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa.

Em meio ao cenário de crescente pressão, no dia 6 de maio, representantes das torcidas organizadas Sangue Jovem e Bonde do Braço Fino (BBF) participaram de uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira na Universidade Santa Cecília, de propriedade da família do mandatário.

O encontro, divulgado nas redes sociais pelo assessor especial Junior Bozzella, teve como pauta temas como reforços, nova comissão técnica e a construção da arena. A tentativa de diálogo, no entanto, parece não ter surtido efeito no sentimento da torcida.

Sem vencer há quatro jogos, com três derrotas e um empate, o Santos vive um momento turbulento dentro e fora de campo. A última vitória foi no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG. Em busca de recuperação e tentando estancar a crise, o Peixe volta a campo nesta segunda-feira, contra o Ceará, pela oitava rodada da Série A, às às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.