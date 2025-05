Vasco: Interino lamenta derrota e revela 'mental abalado' após gol sofrido

O Vasco segue com a sequência de maus resultados na temporada. Neste sábado, o Cruzmaltino perdeu por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

Os cariocas atuaram grande parte dos 90 minutos com um jogador a mais e chegaram a abrir o placar, com Vegetti. No entanto, a equipe vascaína cedeu a virada para os donos da casa.

O técnico interino Felipe, que deixa o cargo após a contratação de Fernando Diniz, não escondeu a frustração pelo resultado negativo.

"Resultado péssimo, principalmente em relação a ficar com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Não sair vencedor é muito ruim. O jogo estava controlado e infelizmente sofremos gols em duas bolas paradas. Após o primeiro, o Vitória cresceu e a gente se abalou. Não conseguimos mais controlar o jogo, sofremos com as transições ofensivas. A parte mental realmente abalou bastante após o gol de empate", lamentou.

Com o resultado, o Vasco entrou na zona der rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Os vascaínos passam a focar no compromisso contra o Lanús, nesta terça-feira, na Argentina, pela Sul-Americana.