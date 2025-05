Sub-20 do Palmeiras vence a Portuguesa e se mantém 100% no Paulista feminino

Neste sábado, a equipe sub-20 do Palmeiras venceu a Portuguesa, por 2 a 0, pela terceira rodada do Paulista feminino. Fabi e Giselly anotaram os gols palmeirenses na Arena Barueri.

Com este resultado, as Palestrinas se mantêm com 100% de aproveitamento na competição, com seis pontos em dois jogos e acumula duas vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. O Verdão volta a jogar no próximo domingo, às 15 horas (de Brasília), contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Antes disso, a equipe palmeirense já havia vencido o São Bento, na estreia, por 4 a 0, fora de casa. Para o duelo contra a Portuguesa, o técnico Hugo Macedo mandou a campo um time com: Palmeiras Feminino: Bruna Hirata; Vitorinha, Fabi, Guta, Muniz, Ana Flávia, Jenny, Morgado, Raissa, Clarinha e Evelyn.

AVANTI, meninas! ?? Pela 3ª rodada do Paulista Feminino Sub-20, as Crias venceram a Portuguesa por 2 a 0 na Arena Barueri! ? Palmeiras 2×0 Portuguesa

? Fabi e Giselly pic.twitter.com/StL3Gy2RpB ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 10, 2025

O Alviverde está no grupo 2, ao lado de Portuguesa, São Bento, Ferroviária e Ituano. Do outro lado, Centro Olímpico, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Corinthians formam o grupo 1.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos de cinco. Os times de cada chave jogarão em turno e returno entre si, com os quatro melhores colocados de cada grupo se classificando para as quartas de final.

As quartas e semi serão disputadas em dois jogos, enquanto o campeão da competição será definido em partida única, com mando do clube que tiver melhor campanha.