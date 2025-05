Sub-15 e sub-17 do Corinthians vence o Terceiro Milênio pelo Campeonato Paulista

O fim de semana começou muito bem para as categorias de base do Corinthians. Os times sub-15 e sub-17 do clube venceram o Terceiro Milênio neste sábado, no Estádio da Fazendinha, pelo Campeonato Paulista.

Primeiro, foi a vez da equipe sub-15 entrar em ação. Com gols de Léo Rodrigues, Morelli e um tento contra, o Corinthians venceu o Terceiro Milênio por 4 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Com o triunfo, o Timãozinho segue líder do Grupo 13.

Depois, entrou em campo a equipe sub-17. O Alvinegro venceu por 3 a 1, com gols de Gui Bom, Iago Machado e Leonardo Amistá. O Corinthians possui 100% de aproveitamento na competição.

Os #FilhosDoTerrão Sub-17 também conquistaram a vitória nesta manhã de sábado no Paulistão! ?? Seguimos com 100% de aproveitamento na competição. ? Corinthians 3 ? 1 Terceiro Milênio ? Gui Bom

? Iago Machado

? Leonardo Amistá#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/Yua04Q47X1 ? Corinthians (@Corinthians) May 10, 2025

No profissional

Para o fim de semana ser ainda melhor para o corintiano, a equipe profissional entra em ação neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do torneio.