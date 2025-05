São Paulo é derrotado pelo Tanabi em Cotia pelo Paulistão sub-20

O São Paulo foi derrotado pelo Tanabi, por 2 a 0, neste sábado, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. Nelson Miguel e Carlos marcaram os gol dos visitantes.

Esse foi o primeiro revés do São Paulo na competição. Até então o Tricolor havia empatado com o Grêmio Prudente, em 0 a 0, e goleou o Flamengo de Guarulhos por 4 a 0.

Com o resultado, o São Paulo caiu para a nona colocação do Grupo C do Paulistão sub-20, figurando com quatro pontos. Já o Tanabi assumiu a vice-liderança da chave, indo a sete tentos, atrás apenas do Ibrachina.

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Paulistão sub-20 no dia 18 de maio, contra o Oeste, às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Vila Porto, em Barueri.

Os gols

Pouco antes do intervalo, já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48, Guilherme Morais fez boa jogada individual e, da entrada da área, encobriu o goleiro do São Paulo, carimbando o travessão. No rebote, porém, a bola sobrou nos pés de Nelson Miguel, que completou de primeira, abrindo o placar para o Tanabi.

Já aos 44 minutos do segundo tempo o Tanabi "fechou o caixão" com um golaço de Carlos. O atacante, que havia acabado de entrar na partida, recebeu pela esquerda em jogada de contra-ataque, dominou, levou para o meio e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro do São Paulo, garantindo a importante vitória para a equipe do Noroeste paulista.

Sistema de disputa

O Campeonato Paulista sub-20 é composto por três grupos com 16 clubes em cada um deles. Os dez primeiros de cada grupo avançam de fase, assim como os dois melhores 11º colocados.

A partir da segunda fase, começa o mata-mata com jogos de ida e volta.. O dono da melhor campanha enfrenta o time com pior campanha e assim por diante. Depois disso há as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

O São Paulo é o atual vice-campeão paulista sub-20. No ano passado, o Tricolor foi derrotado na final pelo Novorizontino. Após empate em 1 a 1 em Novo Horizonte, os meninos de Cotia perderam por 3 a 1 no estádio Novelli Júnior, em Itu, já que na época o gramado do Morumbis havia acabado de ser trocado.