Santos projeta Neymar contra o Botafogo, mas pode antecipar retorno

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos já imagina em qual partida Neymar estará de volta.

O que aconteceu

O Santos projeta a volta de Neymar contra o Botafogo. A partida ocorrerá no dia 1º de junho, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Neymar deve ser liberado para treinar normalmente no fim de maio. A recuperação tem sido satisfatória.

Os mais otimistas não descartam Neymar contra o CRB, dia 22, pela Copa do Brasil, mas a tendência é o Botafogo. A ideia é só liberá-lo quando o departamento médico santista e o estafe do craque estiverem confiantes.

Neymar tem treinado em dois períodos e passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé. Essa é a segunda lesão muscular na coxa esquerda desde o retorno ao Santos.

Um membro do departamento de saúde do Santos disse ao UOL que Neymar "nunca treinou tanto". Ele cumpre todas as orientações dos médicos, como por exemplo evitar treinos na sua casa em Santos ou na mansão em Mangaratiba.

O Peixe mudou o protocolo. O departamento médico santista coordena o dia a dia, com o suporte dos profissionais do estafe do Neymar. Antes, ocorria o contrário.

A chegada da nova comissão técnica também ajuda. O técnico Cleber Xavier, o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian conhecem Neymar da seleção brasileira.

O contrato que termina em 30 de junho deve ser renovado. As conversas devem avançar nos próximos dias, e a ideia é costurar esse acordo antes de o camisa 10 voltar aos jogos.

A última partida de Neymar foi contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril. Ele atuou por 32 minutos.