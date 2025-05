Santos ganha coringa e líder para tentar escapar de má fase

O reforço de Zé Rafael, enfim livre de uma contusão na coluna, pode trazer alguns benefícios para o Santos. O jogador de 31 anos pode fazer todas as funções do meio de campo, setor que está sendo um problema para a comissão técnica de Cleber Xavier.

Isso porque o comandante acabou de perder João Schmidt, entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular. Assim, restou apenas Tomás Rincón como opção para o setor de primeiro volante.

Recuperado de uma cirurgia na coluna, Zé Rafael afirmou que pode fazer essa função, além de outras no meio de campo. O ex-palmeirense, contudo, destacou que ainda precisa de tempo para entrar no ritmo ideal de jogo.

"Todas as funções do meio-campo, primeiro, segundo e terceiro. Vou trabalhar muito para evoluir da maneira mais rápida possível. Requer mais tempo, cuidado, é uma cirurgia nova, nenhum atleta da nossa modalidade fez até hoje. Tudo muito novo, estamos nos adaptando, todas as preparações possíveis para dar meu melhor rapidamente", disse.

"Na parte tática, posso fazer primeiro homem, segundo, e com menos frequência o terceiro como era no Bahia há muitos anos. Devo ser mais utilizado como primeiro ou segundo homem, onde estou mais habituado e preparado. Entro nessa disputa por vaga no meio-campo. É difícil chegar e assumir logo. Muito tempo fora e os meninos estão bem também", ampliou.

Além da ajuda dentro de campo, Zé Rafael também chega para assumir um papel importante de liderança. Experiente e acostumado a conquistar títulos, ele quer auxiliar o Santos nesta reconstrução após a queda para a Série B em 2023.

"Ser protagonista faz parte do futebol. Vim na intenção de ajudar, resolvendo o jogo ou não, jogando muito ou pouco. Posso ajudar não só nossa equipe, mas também os meninos mais novos. Que precisam de carinho para ter a evolução esperada. Sentimos que podemos ajudar, evoluir de maneira gradativa. É o mais importante. JP, Bontempo, Hyan, Xavier, Luca, todos trabalham diariamente para evoluir e são bons meninos. Não podemos carregar eles de pressão. Os mais velhos servem para isso, para o peso ser retirado das costas dele e esteja mais sobre nós para que eles evoluam. Espero ajudar dessa forma e espero que eu consiga", relatou.

"O que às vezes falta é acreditar em si próprio, no time. Isso tem que partir de cada um. Não adianta trazer um monte de cara que ganhou título por onde passou se alguns que não tiverem essa oportunidade não mudarem essa mentalidade. Agora vivencio o dia a dia e eles têm isso, são competitivos, treinam firme, se preparam. É uma questão de confiança. Temos condições de alcançar algumas metas nesse ano, como ir para a Libertadores, buscar uma vaga direta. Não posso ser hipócrita de dizer que vamos brigar pelo título pois estamos distante de quem vai brigar lá em cima, mas vamos dar a volta por cima e buscar grandes resultados. Estamos nesse caminho e, com a ajuda do professor Xavier, isso vai ficar mais acessível para nós", finalizou.

Vice-laterna do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos, o Santos volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, pela oitava rodada, no Allianz Parque.