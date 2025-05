Salah confirma problemas com Mané durante parceria no Liverpool: 'Profissionais até o fim'

A parceria de seis temporadas entre os atacantes africanos Mohamed Salah e Sadio Mané no Liverpool, que se encerrou em 2022 com a ida do senegalês para o Bayern de Munique, era marcada por tensões nos bastidores, conforme revelou Salah em entrevista ao jornal L'Équipe.

"Sim, houve tensão com o Sadio. Fomos profissionais até o fim, não me parece que isso tenha afetado a equipe. É humano querer mais, eu entendo, ele é um competidor. Fora de campo, não éramos muito próximos, mas sempre nos respeitamos", revelou Salah.

Apesar da tensão, Salah enfatizou que os problemas nunca foram uma questão dentro de campo e destacou que, inclusive, foi o jogador que mais deu assistências a Sadio Mané durante sua passagem pelo Liverpool. Foram 18 passes do egípcio para o senegalês estufar as redes adversárias.

"As pessoas podem pensar o que quiserem, mas convido todos a constatarem que quem deu mais assistências para o Mané fui eu. No fim das contas, eu sei o que fiz e tenho a consciência tranquila", comentou.

Um dos episódios marcantes de atrito entre os dois aconteceu durante um jogo entre Burnley e Liverpool, na temporada 2019/2020, quando Mané ficou visivelmente irritado com Salah por não ter recebido um passe.

No entanto, algumas desavenças também ocorreram fora da Inglaterra. Em fevereiro de 2022, o Senegal sagrou-se campeão da Copa Africana de Nações sobre o Egito. Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Mané aproveitou para provocar o ex-companheiro em 2023, relembrando o título africano. "O Salah não tem Copa Africana. O Senegal tem Copa Africana", disse Mané.

Em nove temporadas com a camisa do Liverpool, Salah se consolidou como o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 244 gols. Protagonista na conquista do Campeonato Inglês nesta temporada, ele também brilhou nos títulos da Liga dos Campeões 2018/2019 e do Campeonato Inglês 2019/2020, que encerrou um jejum de 30 anos. O egípcio é um dos símbolos da era vitoriosa recente do time, com nove títulos.