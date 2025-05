Remo lança camisa II para a temporada 2025 com homenagem ao passado do clube

O Clube do Remo apresentou oficialmente sua nova camisa número 2 para a temporada 2025, desenvolvida pela Volt Sport, e com design desenhado pelo próprio marketing do Rei da Amazônia. A nova camisa traz o conceito da reorganização do Clube, uma data que se tornou crucial na história azulina.

O Remo foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1905, mas o 15 de agosto de 1911 ocorreu a reorganização, um dia importante para o Clube, que deixou de ser "Grupo do Remo" e passou a ser Clube do Remo.

Foi necessário coragem, resistência e onze nomes que se recusaram a desistir. ? Inspirada na reorganização do clube, a nova Camisa 2 carrega a bravura de quem fez o Remo renascer. Chegou a hora de conhecer nosso novo manto 02 da temporada. Garanta a sua em nossas lojas... pic.twitter.com/bjAqGqhejw ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 10, 2025

A reestruturação foi iniciada por 11 remistas, que ganham destaque especial e diferencial no manto, com os nomes texturizados ao longo de todo o uniforme, são eles: Oscar Saltão, Antonico Silva, Geraldo Mota (Rubilar), Jaime Lima, Cândido Jucá, Harley Collet, Nertan Collet, Severino Poggy, Mário Araújo, Palmério Pinto e Elzeman Magalhães, que se uniram para fazer renascer o Clube.

"Em busca da valorização da nossa história e com o enriquecimento da luta que tivemos no passado, valorizamos o grande feito dos nossos reorganizadores que juntos reergueram o maior Clube da Amazônia. Fizemos uma pesquisa minuciosa da época e juntamos características para formar nosso novo uniforme 02. Estampamos no peito nossa história", disse Fernando Santiago, diretor de artes do clube e idealizador da camisa.

O modelo combina um design moderno com referências históricas, com destaque no centro para o segundo escudo utilizado na trajetória do Clube. Nas costas, exibe o escudo atual do Leão Azul. O uniforme também conta com recortes nos ombros em azul-marinho e detalhes dourados, incluindo o símbolo azulino.

Outros destaques incluem o escudo bordado e um selo dourado comemorativo pelos 120 anos do clube. Na parte frontal, os tradicionais remos aparecem sublimados para completar o design.

Para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, o lançamento vai além da estética.

"Buscamos traduzir em cada detalhe da camisa a garra e a história centenária do Clube do Remo. É uma homenagem à torcida e ao legado desse gigante e também à memória de quem criou o Rei da Amazônia", afirmou.

"Essa é uma preocupação, de sempre estarmos valorizando quem fez parte da nossa história e contribuiu diretamente para o Remo ser a força que é hoje no cenário esportivo Brasileiro. Digo a vocês que a camisa está muito bonita e o Fenômeno Azul vai gostar", disse Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo.

A venda será feita nas lojas físicas oficiais e também na loja online, pelo valor de R$ 299,99. O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil.