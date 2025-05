Red Bull Bragantino empata no fim com o Grêmio e assume a liderança provisória do Brasileirão

O Red Bull Bragantino não conseguiu a sua sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, mas ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), assumiu provisoriamente a liderança isolada. Com 17 pontos, tem um na frente do Palmeiras que domingo fará o clássico paulista diante do São Paulo, também pela oitava rodada.

O Grêmio também não conseguiu a esperada segunda vitória seguida em casa - vencera o Santos, por 1 a 0, na rodada passada. Segue com campanha mediana, com nove pontos em oito jogos. Nos confrontos entres eles, agora em 19 jogos, são oito empates, sete vitórias paulistas e quatro dos gaúchos.

O primeiro tempo foi bem fraco tecnicamente, com os dois times cautelosos ao extremo. O Grêmio melhorou na etapa final, após trocas promovidas pelo técnico mano Menezes. Abriu o placar aos 41 minutos com Amuzu, mas sofreu o empate dois minutos depois, com Isidro Pitta.

O primeiro tempo foi bem aquém do esperado no aspecto técnico. Os dois técnicos armaram seus times no mesmo esquema 4-3-3, porém, na prática o jogo foi bem amarrado, com poucas emoções. Enquanto o Grêmio tentava as ligações diretas, forçando o lado esquerdo com Cristian Olivera, o Bragantino valorizava a posse de bola, tanto que ficou com a bola nos pés por 60% do tempo até o intervalo. A torcida gremista não gostou e vaiou seus jogadores.

Se ninguém criou chance de gol na primeira etapa, logo no início do segundo quase que o time paulista abriu o placar. Do lado esquerdo do ataque, Jhon Jhon fez o cruzamento em curva e Lucas Barbosa, na pequena área, cabeceou de cima para baixo. O goleiro Tiago Volpi saltou e conseguiu dar um tapa na bola com a mão direita. Uma grande defesa, aos seis minutos.

Vendo seu time acuado na defesa, o técnico Mano Menezes fez as primeiras substituições. Nathan saiu sob vaias para a entrada de Monsalve e Amuzu entrou na vaga de Alysson. O Grêmio melhorou, saiu de trás, mas demorou para levar perigo no ataque.

A primeira chance aconteceu somente aos 24 minutos, quando mesmo pressionado, Braithwaite finalizou e o goleiro Cleiton defendeu. No minuto seguinte, o zagueiro Jemerson apareceu na área para cabecear no alto, para nova defesa de Cleiton, espalmando para escanteio.

Mas a melhor oportunidade gremista ocorreu aos 39 minutos, quando Arezo apareceu na área e soltou a bomba. A bola explodiu no pé da trave e voltou para o centro do campo. Num contra-ataque, o Grêmio, enfim, marcou o seu gol aos 41. Amuzu foi lançado pela esquerda, avançou em diagonal e chutou forte no canto esquerdo de Cleiton.

No entanto, faltou um pouco de atenção para segurar o resultado, porque o time paulista empatou dois minutos depois. Eric Ramires vislumbrou Isidro Pitta no lado esquerdo da área, ele ajeitou a bola e bateu em diagonal, deixando tudo igual, aos 43. Nos minutos finais, até os 50 minutos, ninguém mais se arriscou.

Pela nona rodada, o Grêmio vai sair diante do São Paulo no outro sábado (17), no MorumBis. Antes disso, na próxima terça-feira, o time gaúcho vai receber o Godoy Cruz-ARG, brigando pela liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Os argentinos têm 10 contra 8 pontos dos brasileiros.

No domingo (18), o Bragantino vai receber o Palmeiras, em Bragança Paulista (SP), num confronto paulista e de times que brigam pela liderança do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Camilo (Ronald), Dodi e Nathan (Monsalve); Alysson (Amuzu), Braitwaite e Cristian Olivera (Arezo). Técnico: Mano Menezes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon (Gustavo Neves); Vinicinho (Laquintana), Lucas Barbosa (Isidro Pitta) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Amuzu, aos 41, e Isidro Pitta, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Monsalve (Grêmio); Santa'Anna e Fernando Seabra (RBB).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 853.857,00.

PÚBLICO - 15.156 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).