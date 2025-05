Rafaela Silva e Luana Carvalho levam o bronze e mulheres continuam 100% no Grand Slam de Astana

As brasileiras fazem bonito no Grand Slam de Judô de Astana, no Casaquistão. Rafaela Silva (categoria até 63kg) e Luana Carvalho (até 70kg) conquistaram a medalha de bronze, neste sábado, e as mulheres continuam com 100% dos pódios disputados na competição. No primeiro dia de competição, na sexta-feira, Natasha Ferreira (até 48kg), Jéssica Pereira (até 52kg) e Shirlen Nascimento (até 57kg) também haviam garantido o bronze para o Brasil.

Na categoria até 63kg, Rafaela Silva derrotou a polonesa Natalia Kropska. A campeã olímpica e bicampeã mundial, que recentemente subiu de categoria, dominou o combate decisivo e venceu por ippon, em imobilização, após desistência da rival.

A judoca carioca de 33 anos havia vencido suas três lutas nas preliminares para avançar às finais. Ela derrotou por ippon, a pontuação máxima da luta, a chinesa Han Liu na estreia, a croata Katarina Kristo e a espanhola Laura Vázquez Fernández, nas quartas de final. Na semifinal, porém, Rafaela Silva não resistiu à japonesa Narumi Tanioka após um duro combate de 9min29, perdeu por yuko e avançou para disputar o bronze. A francesa Melkia Auchecorne derrotou Tanioka na final e levou o ouro.

A medalha representa um recomeço para a brasileira. Após conquistar o bronze por equipes em Paris-2024, Rafaela Silva abandonou a categoria até 57 kg e partiu do zero no novo peso, com a necessidade de somar pontos e chegar entre as cem primeiras do ranking para disputar o Campeonato Mundial de judô, em junho deste ano.

Na categoria até 70kg, Luana Carvalho também chegou à disputa do bronze, contra a italiana Martina Esposito, e venceu por ippon nos segundos finais da luta, quando foi para o tudo ou nada - perdia por 2 yukos. A judoca de 23 anos estreou com vitória sobre a russa Tamara Lishchenko, mas perdeu para a italiana Giorgia Stangherlin, que ficou com o ouro, nas quartas de final. Na repescagem, Luana só precisou de 49 segundos para aplicar um ippon na alemã Sarah Mehlau e se classificar para a disputa da medalha.

Outros três brasileiros foram ao tatame na capital do Casaquistão neste sábado. Nauana Silva (até 63kg), Gabriel Falcão e Luan Almeida, ambos até 81kg, não avançaram para as finais.

O Brasil encerra sua participação no Grand Slam de Astana neste domingo, com seis representantes: Beatriz Freitas e Karol Gimenes buscam a medalha na categoria até 78kg, enquanto a campeã olímpica Beatriz Souza retorna ao circuito (+78kg) já nas quartas de final. No masculino, vão ao tatame Giovani Ferreira e Marcelo Fronckowiak (até 90kg) e Rafael Buzacarini (acima de 100kg).