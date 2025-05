Rafaela Silva e Luana Carvalho conquistam o bronze em Grand Slam de judô e Brasil chega a cinco medalhas

As judocas Rafaela Silva (63kg) e Luana Carvalho (70kg) conquistaram, neste sábado, duas medalhas de bronze do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Com ambas as premiações, o Brasil chegou ao número de cinco bronzes na competição.

Rafaela Silva conquista sua primeira medalha em Grand Slams

Este foi o primeiro pódio de Rafaela Silva em sua nova categoria de peso. A campeã olímpica superou a chinesa Han Liu com um ippon na primeira rodada. Em seguida, venceu a oitava no ranking mundial, a croata Katarina Kristo, passando nas punições (3-1), pelas oitavas de final.

Já nas quartas, a judoca passou pela espanhola Laura Vaszquez com mais um ippon. Porém, nas semifinais, a brasileira teve dificuldades e acabou derrotada pela japonesa Narumi Tanioka. Na disputa do terceiro lugar, Rafaela imobilizou a polonesa Natalia Kropska para faturar o seu bronze.

"Estou muito feliz por hoje. Bati na trave na semifinal contra a japonesa, mas achei que fiz uma boa luta, uma boa competição, e que consegui colocar em prática meu judô no ne-waza e no tachi-waza. Também fui bronze no Pan-Americano, então venho nessa constância nessa nova categoria. Estou feliz com essa primeira medalha em Grand Slam, e acredito que o trabalho está sendo bem feito", avaliou Rafa.

Esta foi sua segunda medalha internacional na nova categoria e a primeira em Grand Slam. A conquista deu a ela 500 pontos no ranking mundial. Atual 65ª do mundo, a brasileira deve aparecer no top 50 na próxima atualização.

Luana leva bronze inédito no Circuito Mundial sênior

Luana estreou já nas oitavas de final e avançou após superar a atleta neutra Tamara Lishchenko. Em seguida, foi superada pela italiana Giorgia Stangherlin, que acabou como a campeã do torneio.

Com a derrota, a brasileira teve que disputar a repescagem contra a alemã Sarah Mehlau e, com um ippon, avançou. Na decisão, enfrentou a italiana Martina Esposito e, a cinco segundos do fim da luta, conseguiu um ippon para garantir o bronze para o Brasil e seu primeiro no Circuito Mundial sênior.

Outros resultados

Ainda no feminino, Nauana Silva (63kg) teve um confronto duro contra a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo, neste sábado, e se despediu da competição na primeira luta.

No masculino, Gabriel Falcão (81kg) caiu na estreia para o coreano Junseong Lee. Luan Almeida (81kg) venceu a luta contra o georgiano Irakli Beroshvili e, nas oitavas, não passou pelo italiano Manuel Parlati.

Na sexta-feira, o judô brasileiro também comemorou os bronzes de Natasha Ferreira (48kg), Jéssica Pereira (52kg) e Shirlen Nascimento (57kg).