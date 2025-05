Portuguesa marca no fim, bate o Rio Branco e assume liderança de grupo na Série D

A Portuguesa assumiu a liderança do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a Lusa venceu o Rio Branco por 2 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Cristiano da Silva marcou os dois gols do time paulista, enquanto Luiz Fernando balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Portuguesa ultrapassou o próprio Rio Branco, que iniciou a rodada como líder da chave. A Lusa chegou a sete pontos e assumiu a posição mais alta do grupo. O Rio Branco é o quarto colocado, com seis unidades.

A Portuguesa volta a campo pela Série D no próximo sábado, quando visita o Porto Vitória, em Cariacica, no Espírito Santo. Já o Rio Branco joga contra o Água Santa, em Diadema, no mesmo dia.

A Lusa abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, Matheus Leal inverteu para Cristiano, que bateu cruzado. A bola tocou na trave e morreu no fundo das redes do Rio Branco.

O time capixaba conseguiu responder ainda na etapa inicial. Aos 36, Luiz Fernando recebeu na entrada área, clareou para o pé direito e bateu rasteiro, no cantinho, sem chances para Bruno.

O gol da vitória da Portuguesa saiu na reta final da partida. Aos 30 minutos, o árbitro assinalou pênalti para os donos da casa. Cristiano bateu forte no alto, converteu a cobrança e recolocou a Lusa na frente.

Confira os demais resultados da Série D deste sábado

Santa Cruz de Natal 0 x 2 Central

Monte Azul 1 x 1 Cianorte

Cascavel 2 x 0 Inter de Limeira

Boavista 2 x 1 Maricá

Maranhão 2 x 3 Tocantinópolis

Operário-MS 1 x 1 Itabirito

Goiânia 0 x 1 Goianésia

São Luiz 1 x 0 Brasil de Pelotas

Altos 1 x 0 Maracanã

Horizonte 0 x 1 Treze

Uberlândia 2 x 1 Goiatuba

Sergipe 1 x 2 ASA

União 3 x 0 Barcelona-BA

Porto Velho 3 x 1 Aparecidense

Pouso Alegre 1 x 0 Nova Iguaçu

Porto Vitória 2 x 0 Água Santa

Penedense 0 x 1 Lagarto

Iguatu 3 x 0 Parnayba