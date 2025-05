Playoffs da NBA: Nuggets vencem o Thunder na prorrogação e assumem a liderança da série

Em mais um jogo emocionante pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder na prorrogação nesta sexta-feira por 113 a 104 e, com isso, lidera a série entre os times.

No primeiro duelo entre as equipes, os Nuggets venceram por 121 a 119. Depois, o Thunder igualou tudo ao bater a franquia do Colorado por 149 a 106 no Jogo 2. Agora, com a vitória, a série se encontra em 2 a 1 para Denver.

Nesta sexta, Jamal Murray, dos Nuggets, fez 27 pontos e deu oito assistências. O sérvio Nikola Jokic marcou um duplo-duplo, com 20 pontos e 16 rebotes. Pelo lado do Thunder, o cestinha foi o ala-armador Jalen Williams, responsável por 32 pontos e cinco assistências.

As equipes voltam a se enfrentar pela série neste domingo, às 16h30 (de Brasília), pelo Jogo 4, com mando de Denver.

Como foi o jogo

Durante grande parte do duelo, o Oklahoma City Thunder se manteve a frente do placar, mas sem abrir uma grande vantagem. O cenário mudou no último quarto, quando Denver diminuiu a vantagem e, com uma cesta de três pontos de Aaron Gordon, empatou o jogo em 102 a 102.

Na prorrogação, os Nuggets aproveitaram o embalo e fizeram sete pontos consecutivos, dificultando uma reação de Oklahoma, que fez apenas dois pontos nos cinco minutos extras.