Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Um clássico agita o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada da competição nacional.

As duas equipes chegam para o confronto vivendo situações distintas na tabela da Série A. O Palmeiras é o atual líder do torneio, com 16 pontos - são cinco vitórias, um empate e uma derrota. Já o São Paulo figura na 11ª posição, com nove pontos, e faz campanha de um triunfo e seis empates.

Mandante do duelo, o Palmeiras vive boa fase na temporada. O Verdão vem de três vitórias consecutivas entre todas as competições. A última delas veio na última quarta-feira, por 2 a 0, fora de casa, sobre o Cerro Porteño-PAR, pela fase de grupos da Libertadores.

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira deve ter somente duas baixas. Micael (entorse no tornozelo esquerdo) e Bruno Rodrigues (transição física) estão entregues ao departamento médico e não jogam.

Do outro lado, o São Paulo também está em grande fase. O Tricolor defende uma invencibilidade de 12 partidas, com cinco vitórias e sete empates. Na última terça-feira, os comandados de Luis Zubeldía dominaram e venceram o Alianza Lima, em solo peruano, por 2 a 0, pela Libertadores.

Zubeldía não poderá contar com quatro jogadores no Choque-Rei. São eles: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo). Oscar, recuperado de lesão na coxa esquerda, deve começar pelo menos no banco de reservas.

Por outro lado, Lucas, Arboleda e Pablo Maia serão reforços para o São Paulo. O camisa 7 vem ganhando tempo de jogo aos poucos e pode voltar ao time titular no clássico. Já o zagueiro e o volante, recuperados de lesão, estarão à disposição do treinador.

Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram em duas ocasiões na atual temporada. Por enquanto, o Verdão leva a melhor, com uma vitória e um empate. O Tricolor, assim, busca seu primeiro triunfo no ano sobre o rival alviverde.

Rafael Rodrigo Klein (RS) apitará o Choque-Rei, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS). O VAR ficará a cargo de Ilbert Estevam da Silva (SP).

? Penúltima etapa de preparação concluída para o Choque-Rei!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/JxTUdPN5gG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2025

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SÃO PAULO

Data: 11 de maio de 2025, domingo



Horário: 17h30 (de Brasília)



Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Cédric Soares), Alan Franco, Ruan (Arboleda) e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Lucas, Matheus Alves e Ferreira; André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía