Palmeiras vence o 3B da Amazônia e dorme na vice-liderança do Brasileiro feminino

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro feminino na noite deste sábado ao bater o 3B da Amazónia, por 4 a 2, na Arena Barueri, em duelo da décima rodada da competição. Amanda Gutierres (duas vezes) e Laís Melo (duas vezes) fizeram os gols alviverdes, enquanto Carla Nunes, ex-Verdão, e Kika anotaram para o time amazonense.

Com este resultado, as Palestrinas ficam com 20 pontos e dormem na vice-liderança, ultrapassando a Ferroviári por número de gols marcados. As Guerreiras Grenás, com a mesma pontuação, entram em campo no domingo pra enfrentar o Corinthians, que tem 18 e é o terceiro colocado, no momento.

Na próxima rodada, o Palmeiras duela com o Internacional, no dia 19 (domingo), às 20 horas (de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Enquanto o 3B entra em campo um dia antes, para enfrentar o Juventude, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

Os gols do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Andressinha abriu na esquerda com Fê Palermo. A lateral driblou a marcação, cruzou na área e achou Amanda Gutierres, que, de primeira, soltou uma pancada para estufar a rede.

O 3B viu a goleira Kate ser expulsa aos 36. Após lançamento de Stefanie, Amanda Gutierres avançou livre e foi derrubada pela goleira na entrada da área. Mesmo com uma a menos, o 3B empatou ainda antes do intervalo. Após cobrança de falta, a zaga palmeirense vacilou e Carla Nunes, de dentro da área, bateu rasteiro, levando a melhor sobre Kate Tapia.

As Palestrinas voltaram a ficar na frente do marcador aos cinco da segunda etapa. Em cobrança de falta, Andressinha levantou a bola na área e Amanda Gutierres fez, de cabeça. Aos 27 minutos, o 3B errou na saída, Dudinha recuperou e tocou para Gutierres, que estava mais avançada. Ela tocou para Laís Melo, que soltou a bomba de fora da área para fazer o segundo gol palmeirense.

O 3B deu resposta imediata e aos 31 diminuiu com um golaço. Carla Nunes venceu Pati Maldaner e tocou para Kika, que bateu de longe, encobrindo Kate Tapia. Oito minutos depois, as Palestrinas ampliaram. Andressinha lançou Amanda Gutierres na direita, ela cruzou para o meio e Laís Melo chegou batendo para marcar o quarto gol palmeirense, o segundo dela no jogo.