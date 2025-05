Palacios ganha nova chance com Dorival após 84 dias sem ser relacionado

O lateral-esquerdo Diego Palacios ganhou uma nova chance com Dorival Júnior, após 84 dias sem sequer ocupar o banco de reservas.

O que aconteceu

O jogador pintou na lista dos relacionados de Dorival para o confronto diante do Mirassol neste sábado, no estádio Campos Maia, às 18h30 (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que Palacios ficou entre os reservas foi no dia 15 de fevereiro, no empate com a Portuguesa por 2 a 2, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Já em campo, a entrada mais recente de Palacios foi em 1º de fevereiro, no último minuto antes dos acréscimos de Corinthians 2 x 1 Noroeste, também pelo Paulistão.

A antiga comissão técnica, de Ramón Díaz, deixou de convocar o equatoriano pela condição física. Segundo o auxiliar Emiliano Díaz, o lateral estava abaixo dos concorrentes na posição.

Sobre Palacios, nós apenas escolhemos Hugo e Bidu. Ele está há um ano parado, os outros dois estão muito melhores fisicamente, estão entrosados com o time. Não podem jogar todos. Não temos nenhum problema com o menino, mas os outros estão à frente para nós.

Emiliano Díaz, em 23 de fevereiro

Com a chegada de Dorival ao Timão, Palacios ganhou um "recomeço" na equipe. Isso porque o atual treinador prometeu espaço para os atletas que se destacassem nos treinamentos.

Inclusive, na coletiva pós-empate com o América de Cali, Dorival chegou a sinalizar o retorno do lateral-esquerdo, que se concretizou na lista divulgada ontem pelo clube. O Timão ficou no 1 a 1 com o time colombiano na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Nós temos quatro laterais, o Palacios é um deles. Eu conhecia um pouco mais os outros três, por isso que, no momento de uma chegada, inclusive expliquei isso ao próprio Palacios, eu vou optar por aqueles que eu já conheço um pouco mais. O Palacios, aos poucos eu vou conhecendo, ele vem se entregando em treinamentos. Nós estamos observando muito, quem sabe em qualquer momento possa ter uma oportunidade.

Dorival, em coletiva de imprensa

É provável que Palacios ganhe alguns minutos em campo contra o Mirassol, mas não há discussão quanto à titularidade de Fabrizio Angileri. O importante para o treinador é que todos ganhem espaço para "mostrar serviço".

Ao todo, o jogador equatoriano atuou em apenas quatro partidas com a camisa alvinegra. Em 2024, sofreu lesão no gramado em sua estreia e ficou longe dos gramados por toda a temporada. Em 2025, após sua recuperação, atuou apenas em três jogos, somando apenas 38 minutos.