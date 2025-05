Nuggets aproveitam 'apagão' do Thunder na prorrogação e abrem 2 a 1 na série; Cavaliers reagem

Após sofrer uma dura derrota por 43 pontos de diferença, o Denver Nuggets se recuperou e derrotou o Oklahoma City Thunder por 113 a 104, nesta sexta-feira, e voltou a liderar a série semifinal da Conferência Oeste por 2 a 1. Em noite difícil para os astros Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, coube a Jamal Murray comandar a virada do conjunto de Denver na prorrogação.

Disposto a tomar a ponta da série melhor de sete, a franquia de Oklahoma, dona da melhor campanha da NBA na temporada regular, liderou o placar durante boa parte do tempo regulamentar, mas os Nuggets se mantiveram próximos e, após igualarem o marcador em 102 pontos no fim do quarto período, embalaram uma sequência de 11 a 2 na prorrogação para assegurar o triunfo - o Oklahoma aproveitou apenas uma de suas nove posses de bola.

Apesar de anotar um "double-double", com 20 pontos e 16 rebotes, o astro Nikola Jokic esteve longe do seu melhor desempenho. O sérvio cometeu oito turnovers e errou 17 de 25 arremessos, incluindo todas as dez tentativas de três pontos, mas iniciou a prorrogação com uma bandeja com um giro de dedo que colocou seu time à frente no marcador.

"Quer dizer, 20, 16 e seis (assistências), que noite horrível da NBA", brincou David Adelman, o técnico interino dos Nuggets. "Tenho certeza de que ele está frustrado, mas o jogo quatro vai chegar e ele vai tentar um milhão de vezes. Espero que ele consiga arremessar o tempo todo."

Assim, coube a Jamal Murray, com 27 pontos, liderar a equipe da casa rumo ao triunfo. Aaron Gordon fez 22 pontos e Michael Porter Jr., em sua melhor exibição desde que machucou o ombro no início dos playoffs, contribuiu com 21.

Outro favorito ao prêmio de MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander também teve uma noite para esquecer, errando 15 de 22 arremessos - um deles a três segundos do fim do tempo regulamentar - e encerrando a partida com 18 pontos. Jalen Williams liderou o Oklahoma City Thunder com 32 pontos, enquanto Chet Holmgren anotou mais 18.

CAVALIERS REAGEM

Em Indianápolis, o favorito Cleveland Cavaliers finalmente mostrou suas armas e derrotou o Indiana Pacers por 126 a 104, na noite de sexta-feira, impedindo o adversário de abrir um surpreendente 3 a 0 na série melhor de sete.

Desta vez, os 43 pontos e nove rebotes de Donovan Mitchell fizeram a diferença para reduzir a desvantagem na série para 2 a 1. Também foram fundamentais os retornos de Evan Mobley, Darius Garland e De'Andre Hunter, que vinham de lesões. Mobley ajudou os Cavaliers a ter grande vantagem nos rebotes - foram 13 - e terminou a partida com 18 pontos, enquanto Garland e Hunter protagonizaram ótimos momentos em quadra.

Apesar de jogar longe de casa, o conjunto de Cleveland dominou os Pacers e abriu boa vantagem e, apesar da reação dos anfitriões no início do último quarto, não encontrou dificuldades para administrar o placar até o estourar do cronômetro.

"Eu sabia que se fosse jogar, teria de ser capaz de fazer certas coisas", disse Mobley após a partida. "Eu me senti bem confortável e estava confiante de que poderia vir aqui e jogar o meu jogo", completou o defensor, que havia torcido o tornozelo no jogo 1 das semifinais da conferência.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 104 x 126 Cleveland Cavaliers - Pacers lideram série por 2 a 1

Denver Nuggets 113 x 104 Oklahoma City Thunder - Nuggets lideram série por 2 a 1

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knicks x Boston Celtics

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves