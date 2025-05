Monaco e Olympique de Marselha vencem pelo Francês e garantem vagas na Champions; veja classificação

Neste sábado, os 18 times do Campeonato Francês entraram em campo para disputa da penúltima rodada do torneio. Monaco e Olympique de Marselha venceram os confrontos contra Lyon (2 a 0) e Le Havre (3 a 1), respectivamente, e garantiram a vaga à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Lyon ficou em sétimo lugar, com 54 pontos, e viu ficar mais difícil a vaga nas competições europeias. Nice, Lille e Strasbourg ocupam, respectivamente, o quarto, quinto e sexto lugares, com 57 pontos cada um. Assim, uma vitória de qualquer um deles tira chance do Lyon de classificar a algum torneio.

O quarto lugar permite o time disputar a fase qualificatória da Liga dos Campeões; o quinto dá vaga na fase de grupos da Liga Europa, enquanto o sexto vais às eliminatórias da Liga Conferência.

??????????? ?? Match de haut vol de la part des Monégasques qui s'imposent face à l'OL... et se qualifient en @ChampionsLeague ? ????? ?????? ??? 2??-0? #ASMOL pic.twitter.com/NSQ0tuPHUx ? AS Monaco ?? (@AS_Monaco) May 10, 2025

O Paris Saint-Germain, já consagrado campeão com antecedência, venceu o Montpellier por 4 a 1 e chegou aos 81 pontos. O Olympique de Marselha fica na segunda posição, com 62 pontos, enquanto o Monaco ocupa o terceiro lugar, com 61. O Le Havre, por sua vez, ainda briga pela permanência na Ligue 1 e é o 16° colocado, com 31 pontos.

O Angers venceu o Strasbourg, chegou aos 36 pontos e se livrou do rebaixamento. A briga pela permanência na Primeira Divisão do Francês fica entre Reims, Nantes, Le Havre e Saint Ettiene, e decidirão na última rodada (34ª), que acontece no próximo fim de semana. O Montpellier, que perdeu por 4 a 1 do PSG, já está rebaixado, com 16 pontos.

Invasão de campo em Le Havre x Marselha

O duelo entre Le Havre e Marselha foi interrompido aos 18 minutos do segundo tempo por conta de invasão no gramado do Estádio Oceane, em Le Havre, após briga nas arquibancadas. O duelo foi retomado depois de cerca de 30 minutos. Antes da interrupção do jogo, o Marselha vencia por 1 a 0, com gol de Gouiri.

No retorno, o Le Havre empatou, com Soumaré. Na reta final, Greenwood e Gouiri, novamente, marcaram e garantiram o triunfo dos visitantes.

Confira os resultados da penúltima rodada do Campeonato Francês:

Angers 2×1 Strasbourg



Auxerre 1×1 Nantes



Brest 2×0 Lille



Le Havre 1×3 Marselha



Monaco 2×0 Lyon



Montpellier 1×4 PSG



Reims 0x2 St Etienne



Rennes 2×0 Nice



Toulouse 1×1 Lens