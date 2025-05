Memphis dá cavadinha, perde pênalti e Corinthians toma virada do Mirassol

O Mirassol venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste sábado, no estádio Maião, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Edson Carioca e Gabriel para o Mirassol, e Cacá para o Corinthians. O clube do interior saiu perdendo, mas virou a partida.

O Timão teve um pênalti a seu favor na primeira etapa, mas Memphis cobrou com cavadinha e Walter fez a defesa. O goleiro já caía para seu lado direito, mas se recuperou a tempo. O lance virou uma confusão com jogadores da equipe do interior indo cobrar o camisa 10 do Corinthians.

Com o resultado, o Corinthians ficou com os mesmos 10 pontos e segue no meio da tabela. O Mirassol igualou a pontuação corintiana e fugiu um pouco da briga contra o rebaixamento.

O Timão volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Racing (URU) pela Copa Sul-Americana. Já o Mirassol tem a semana livre para se preparar para o duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo.

Lances Importantes

Walter pega cavadinha! Aos 27, Igor Coronado fez fila pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou em direção ao gol, mas a bola tocou na mão de Neto Moura. O VAR recomendou a revisão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Memphis tentou uma cavadinha, mas Walter conseguiu se recuperar no lance e fez a defesa. No rebote, o holandês mandou pra fora. O zagueiro João Victor foi para cima do camisa 10 depois do lance e começou uma confusão; ele recebeu amarelo.

1x0. Aos 51, no último lance do primeiro tempo, Memphis cobrou escanteio na segunda trave e Cacá subiu em cima do lateral Reinaldo com liberdade para cabecear para o fundo das redes e abrir o placar.

1x1. Aos 4 minutos da segunda etapa, Cristian recebeu bom lançamento pela esquerda, esperou a ultrapassagem de Reinaldo e colocou o lateral em boa posição para cruzar do fundo. Reinaldo mandou uma pancada rasante para a área e Edson Carioca apareceu no meio da área para escorar para o gol e empatar o duelo.

2x1. A virada! Aos 19, em bola longa, o atacante Iury Castilho foi lançado, invadiu a área pela esquerda, cortou Matheuzinho e tentou a finalização. A bola desviou, encobriu Hugo e ficou do outro lado para Gabriel, que fechava no lance, tocar de primeira. A bola ainda tocou no travessão e foi para as redes.

Hugo! Aos 22, Reinaldo cobrou lateral longo do meio-campo em direção ao ataque, Félix Torres errou o tempo de bola e ela ficou para Edson Carioca. O atacante cortou a marcação e bateu forte, mas Hugo fez boa defesa para salvar o Timão.

Anulado. Já perto dos 45, nova ligação direta do Mirassol que Yago Felipe escorou no meio-campo, Cacá e Angileri bateram cabeça na zaga e a bola sobrou para Matheus Bianqui invadiu a área e marcar o terceiro do Mirasosl. No VAR, o árbitro pegou toque no braço de Bianqui e anulou o gol.

Ficha Técnica

Mirassol 2 x 1 Corinthians

Campeonato Brasileiro - 8ª rodada

Data: 10/05/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: estádio Maião, em Mirassol-SP

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neusa Inês Back (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Amarelos: João Victor e Rafael Guanaes; Memphis, Angileri, Dorival Jr, Talles Magno, Hugo Souza e Raniele

Gols: Cacá (51'/1ºT); Edson (4'/2ºT) e Gabriel (19'/2ºT)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Negueba); Fabrício Daniel (Cristian), Edson Carioca (Yago Felipe) e Iury Castilho (Matheus Bianqui). Técnico: Rafael Guanaes

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Cacá, Félix Torres e Angileri; Raniele (Héctor Hernández), Maycon (Carrillo) e Breno Bidon (Alex Santana); Igor Coronado, Romero (Talles Magno) e Memphis Depay (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Jr