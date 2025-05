Messi marca, mas Inter Miami é goleado pelo Minnesota United na MLS

O Inter Miami foi goleado pelo Minnesota United neste sábado, por 4 a 1, no Allianz Field, em Saint Paul, pela MLS. Lionel Messi marcou o único gol do time visitante, que viu os donos da casa balançarem as redes com Hlongwane, Markanich, Weigandt (contra) e Robin Lod.

Mesmo com o resultado negativo, o Inter Miami permanece na quarta posição da Conferência Leste, com 21 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada pelo Charlotte FC. O Minnesota, por sua vez, segue na vice-liderança da Conferência Oeste, agora com 22 unidades.

O time de Messi adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, volta a campo nesta quarta-feira, contra o San José, pela MLS. O Minnesota enfrenta no mesmo dia o Houston Dynamo.

Jordi Alba ?? Lionel Messi. @InterMiami are right back in it! ? pic.twitter.com/RGERWq3nZE ? Major League Soccer (@MLS) May 10, 2025

O Inter Miami sofreu o primeiro gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Hlongwane recebeu passe na frente, bateu cruzado e abriu o placar para o Minnesota. Ainda na etapa inicial, aos 46, Markanich aproveitou desvio após lateral, cabeceou e ampliou para o time mandante.

Messi descontou para o Inter Miami logo no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Jordi Alba encontrou o astro argentino na área. O camisa dez dominou, ajeitou para o pé esquerdo e bateu cruzado para diminuir para os visitantes.

No entanto, a felicidade do gol não durou muito tempo. Aos 22, Oluwaseyi desviou cobrança de escanteio para a segunda trave. Weigandt tentou afastar o perigo, mas mandou contra o próprio patrimônio. Dois minutos depois, Oluwaseyi ajeitou para Robin Lod, na entrada da área, bater de primeira e dar números finais à partida.