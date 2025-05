Memphis desperdiça pênalti, e Corinthians leva virada do Mirassol pelo Brasileirão

O Corinthians sofreu sua primeira derrota na Era Dorival Júnior. Neste sábado, com direito a pênalti perdido por Memphis Depay, o Timão levou a virada do Mirassol e perdeu por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cacá abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Edson Carioca e Gabriel viraram para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians segue sem vencer fora de casa no torneio nacional. A equipe alvinegra permanece na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Mirassol subiu na tabela e aparece em 10º lugar, chegando também aos 10 pontos.

Os dois times, agora, retornam aos gramados por competições distintas. O Corinthians muda o foco e visita o Racing, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

Já o Mirassol encara o Internacional no próximo domingo (18), a partir das 20h30, no Estádio Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A primeira chegada de mais perigo foi do Mirassol. Em cobrança de falta ensaiada, Reinaldo tocou para a entrada da área e Danielzinho fez o corta luz. Fabrício Daniel chegou batendo para o gol, mas não pegou bem na bola e mandou por cima do travessão.

Com 14 minutos, o Mirassol teve grande oportunidade de abrir o placar. Fabrício Daniel aproveitou o espaço na defesa do Corinthians em contra-ataque e lançou Iury Castilho. O atacante ficou cara a cara com Hugo Souza, mas Matheuzinho fez a pressão na marcação, e o jogador bateu para fora.

Aos 25 minutos, o Mirassol quase inaugurou o marcador. Reinaldo cobrou escanteio à meia altura na primeira trave. Após desvio, a bola bateu em Iury Castilho, que finalizou 'no susto' e acabou mandando pela linha de fundo.

Um minuto depois, foi a vez do Corinthians quase abrir o placar no Campos Maia. Igor Coronado fez grande jogada, driblou a marcação e finalizou ao gol para defesa de Walter. Após revisão do VAR, foi identificado um toque no braço de Neto Moura no chute de Coronado, e o árbitro assinalou pênalti. Memphis foi para a cobrança e tentou de cavadinha, mas Walter defendeu. No rebote, o holandês mandou para fora.

Foi no apagar das luzes do primeiro tempo que o Corinthians conseguiu, de fato, inaugurar o marcador. Memphis cobrou escanteio na segunda trave e Cacá subiu sozinho para cabecear e estufar as redes do Mirassol.

Na segunda etapa, o Mirassol voltou com tudo e deixou tudo igual novamente. Cristian tocou para Reinaldo em profundidade. O lateral cruzou rasteiro para o meio da área, ninguém da zaga do Corinthians apareceu para cortar, e Edson Carioca empurrou para o fundo das redes: 1 a 1.

E aos 19 minutos, o Mirassol virou o jogo e viu sua torcida fazer festa. Iury Castilho foi lançado em velocidade, ganhou de Matheuzinho, invadiu a grande área e finalizou. A bola desviou em Matheuzinho e encobriu Hugo Souza, até que Gabriel chegou completando para o fundo das redes na segunda trave: 2 a 1.

Com 30 minutos, os donos da casa ficaram próximos de fazer o terceiro gol. Em uma cobrança de lateral para dentro da área, Negueba foi lançado em velocidade e chutou forte, porém mandou pela linha de fundo.

O Corinthians, por sua vez, esteve entregue em campo depois de levar a virada. Dorival até tentou promover alterações na equipe, mas as soluções não surtiram efeito. Nos acréscimos, o Mirassol ainda ampliou a vantagem com Matheus Bianqui, que ganhou de Cacá e finalizou na saída de Hugo Souza, mas o gol foi anulado por um toque no braço do jogador no início do lance.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL 2 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)



Data: 10 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

GOLS: Cacá, aos 51? do 1ºT (Corinthians) / Edson Carioca, aos 4? do 2ºT; Gabriel, aos 19? do 2ºT (Mirassol)



Cartões amarelos: João Victor, Neto Moura e Rafael Guanaes (Mirassol) / Memphis, Raniele, Angileri, Dorival Júnior, Talles Magno e Hugo Souza (Corinthians)



Cartão vermelho: nenhum

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Negueba); Fabrício Daniel (Cristian), Edson Carioca e Iury Castilho (Matheus Bianqui).



Técnico: Rafael Guanaes

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele (Talles Magno), Maycon (Héctor Hernández), Breno Bidon (Alex Santana) e Igor Coronado; Memphis Depay (Yuri Alberto) e Romero (Carrillo).



Técnico: Dorival Júnior