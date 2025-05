Rafaela Silva conquista 1º medalha em nova categoria; Luana também é bronze

FOI NO CORAÇÃO!



Luana Carvalho deu show de garra no tatame e conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Astana!



A brasileira venceu de virada a italiana Martina Esposito com um ippon no último segundo da luta -- pura emoção!



É raça, é coração, é Brasil! ? pic.twitter.com/a30byYu2u0