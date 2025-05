Luta de José Aldo no UFC 315: veja card completo e onde assistir ao vivo

José Aldo enfrenta Aiemann Zahabi na noite de hoje, no UFC 315, que será realizado no Canadá. O confronto é o terceiro do card principal, que tem início previsto para as 23h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

O brasileiro é o campeão mais longevo da história da divisão dos penas e continua sendo uma figura importante no UFC. Desde 2011 na organização, o "Rei do Rio" já venceu nomes de peso como Chad Mendes, Kenny Florian, Frankie Edgar e Chang Sung Jung.

Aiemann Zahabi vive um momento positivo. O canadense vem embalado por cinco vitórias seguidas, sendo duas por nocaute.

Além de José Aldo x Aiemann Zahabi, o card principal do UFC 315 contará com duas disputas de cinturão. Na luta principal da noite, Belal Muhammad coloca o cinturão dos meio-médios em jogo diante do desafiante australiano Jack Della Maddalena.

Valentina Shevchenko entra em ação para defender seu domínio na divisão peso-mosca. Ela encara a francesa Manon Fiorot, em mais um duelo de alto nível.

UFC 315 -- Card completo do evento

Card Principal — a partir das 23h (de Brasília)

Belal Muhammad x Jack Della Maddalena

Valentina Shevchenko x Manon Fiorot

José Aldo x Aiemann Zahabi

Alexa Grasso x Natália Silva

Benoit Saint Denis x Kyle Prepolec

Card Preliminar — a partir das 19h30 (de Brasília)

Mike Malott x Charles Radtke

Jéssica Andrade x Jasmine Jasudavicius

Modestas Bukauskas x Ion Cutelaba

Navajo Stirling x Ivan Erslan

Marc-Andre Barriault x Bruno "Blindado" Silva

Daniel Santos x Jeong Yeong Lee

Brad Katona x Bekzat Almakhan

José Aldo x Aiemann Zahabi -- UFC 315