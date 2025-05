Leila vê Palmeiras preparado para disputar o Mundial nos EUA e dá recado: "Não vai para passear"

O Palmeiras tem à vista a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos nos dos próximos meses. A sala de troféus do clube recebeu a taça que será erguida pelo campeão em evento que contou com a presidente Leila Pereira. A mandatária enalteceu a força de seu elenco e garantiu que o time entra firme na briga.

Leila Pereira não vê nenhum problema em enfrentar Messi, que joga pelo Inter Miami. Além das duas equipes, ainda fazem parte do Grupo A Porto (POR) e Al-Ahly (EGI). Este último é o único rival repetido do Verdão, os outros dois farão confrontos inéditos.

"É uma honra para o Palmeiras estar participando desse Mundial. É o único clube paulista e podem ter certeza absoluta que o Palmeiras não vai para passear, em hipótese nenhuma. Vamos para disputar cada jogo, com muita seriedade, como fazemos em todos campeonatos", declarou Leila na abertura do tour da taça, no Allianz Parque.

Tem visita especial na Sala de Troféus do #MaiorCampeãoDoBrasil ?? A taça da #FIFACWC está sendo exibida para a #FamíliaPalmeiras! ?#FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/DtkG4gBhsT ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2025

"Vamos trabalhar muito. O que sempre converso com nosso pessoal vamos pensar jogo a jogo. O Palmeiras tem um elenco muito forte, determinado, estamos preparadíssimos. Para nós, não é nenhum problema jogar contra o Messi. Eles estão jogando contra o Palmeiras e nós estamos preparados", seguiu a mandatária.

Para esta temporada, o Palmeiras fortaleceu seu elenco com sete reforços. São eles os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. O clube ainda tem a chance de inscrever outros atletas entre os dias 1° e 10 de junho caso faça novas contratações.

A presidente do Palmeiras, porém, vê o elenco fechado e só deve fazer alguma nova aquisição se houver uma boa oportunidade de mercado. Recentemente, surgiu o nome do astro Cristiano Ronaldo, mas o assunto foi prontamente desmentido por Leila, que revelou que o clube não tem nenhum interesse no jogador.

O Palmeiras conseguiu a vaga nesta competição devido à conquista da Libertadores de 2021.