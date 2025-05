Não é só Neymar: veja famosos que terão times no Mundial da Kings League

A Kings League Brazil definiu, ontem, os quatro times que vão disputar a Copa do Mundo da categoria, que ocorre na França a partir de junho. Há, aliás, surpresas entre os semifinalistas do campeonato disputado em Guarulhos (SP).

Não é só Neymar

A Furia, comandada por Neymar e seu parça Cris Guedes, foi a primeira a carimbar passagem para a Europa. A equipe fechou a fase inicial do torneio nacional como líder e nem precisou entrar em campo ontem, já que estava garantida na semifinal e, automaticamente, no Mundial.

O Desimpedidos Goti, que tem Toguro como um dos presidentes, é outro confirmado. O time buscou uma virada épica diante do Capim, de Luva de Pedreiro, nas quartas de final e conseguiu a vaga — o influenciador, inclusive, balançou as redes no "pênalti do presidente".

A primeira surpresa das quartas de final atendeu pelo nome de Fluxo. Presidido pelos streamers Nobru e Cerol, o elenco fez a festa da torcida ao superar o estrelado Nyvelados, de Nyvi Estephan, que era um dos favoritos ao título.

O último classificado também era visto como azarão: o Dendele. Último a conseguir vaga nas quartas de final, o time de Luqueta (primo do ator Bruno Gagliasso) e Paulinho "Loko" derrotou, por 8 a 4, o G3X do astro Kelvin "K9" Oliveira, considerado melhor jogador de fut7 do mundo.

Veja brasileiros garantidos na Copa do Mundo da Kings League

Furia (Neymar e Cris Guedes)

Desimpedidos (Toguro e Yuri 22)

Fluxo (Nobru e Cerol)

Dendele (Luqueta e Paulinho Loko)

As semifinais da Kings League Brazil