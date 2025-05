Juventus pode oferecer R$ 540 milhões por atacante nigeriano, diz jornal

A Juventus tem interesse na contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Galatasaray, e estaria disposta a oferecer 85 milhões de euros - R$ 540 milhões - pela contratação do jogador.

O que aconteceu

A Juve trata como prioridade a contratação de um atacante e promete abrir os cofres para contar com o nigeriano de 26 anos, que já se destacou jogando na Itália.

O clube italiano, porém, terá concorrência: na Europa, o Manchester United também tem interesse no jogador. O Al Hilal, da Arábia Saudita, é outro interessado.

O clube árabe tem o trunfo de um salário quase inigualável: as cifras podem chegar a 35 milhões de euros - R$ 222 milhões.

Jogando no Galatasaray, Osimhen também se destaca: marcou 33 gols e deu 8 assistências em 37 jogos.

Apesar de afirmar que está feliz na Turquia, o nigeriano promete ser um dos principais alvos da próxima janela de transferências.

Ídolo no Napoli, Osimhen somou 76 gols e 17 assistências em 133 jogos, conquistando o Campeonato Italiano em 2023, tirando o Napoli de uma fila de 33 anos.

Na ocasião, o nigeriano foi o artilheiro do campeonato, com 26 gols.

As informações são do jornal italiano 'Corriere Dello Sport', repercutidas pelo espanhol 'Mundo Deportivo'.