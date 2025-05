Jogo do Flamengo hoje (10) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Bahia na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo vem de um revés no nacional. Jogando em Belo Horizonte, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 na rodada anterior.

Situação mais difícil na Libertadores. O time dirigido por Filipe Luís empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba no meio de semana e não poderá mais tropeçar para avançar às oitavas de final.

Já o Bahia venceu os últimos três jogos no Brasileirão. Porém, a equipe de Rogério Ceni foi superada por 3 a 1 pelo Nacional-URU no meio de semana pela Libertadores.

Flamengo x Bahia -- Campeonato Brasileiro 2025