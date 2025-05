Jogo do Corinthians hoje (10) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians visita o Mirassol na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Alvinegro chega empolgado após vencer o Internacional por 4 a 2, em casa, na rodada anterior. O time comandado por Dorival Júnior busca sua primeira sequência de vitórias no nacional.

O Mirassol tenta acabar com a sequência de três jogos sem vitória. Na última rodada, a equipe visitou o Red Bull Bragantino e acabou derrotada por 1 a 0.

Mirassol x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025