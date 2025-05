Jogadores do Palmeiras recebem "visita" da taça do Mundial de Clubes de 2025 na Academia de Futebol

Antes de ter uma parada definitiva, o troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 tem rodado as sedes dos países participantes. Atualmente, a taça encontra-se em São Paulo, sede do Palmeiras, único paulista participante da competição. Neste sábado a taça foi exposta na Academia de Futebol, onde pôde ser vista de perto pelos jogadores.

Na última sexta-feira, a taça ficou exposta na Sala de Troféus do Palmeiras, no Allianz Parque. Antes de abrir a visita para os torcedores, a presidente Leila Pereira "inaugurou" a exposição. A taça estará presente na Arena Barueri antes do clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

Taça da Copa do Mundo de Clubes da Fifa é exibida na Academia de Futebol, CT do Palmeiras

No Brasil, o troféu já passou pelo Rio de Janeiro, cidade de três participantes: Botafogo, Flamengo e Fluminense. Ao sair de território brasileiro, a próxima parada da taça será em Monterrey, no México.

O Palmeiras está como cabeça-de-chave do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, do qual também fazem parte Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). O primeiro será o rival da estreia, que acontece no dia 15 de junho, às 19 horas (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

O Verdão conseguiu a vaga através do título da Libertadores em 2021. O Porto, classificou-se pelo ranking da Europa, enquanto o Al-Ahly foi campeão da Champions Leaque da África em 2020/21, 2022/23 e 2023/24. Já o Inter Miami é representante do país-sede.