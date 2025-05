Fonseca mantém plano, só volta em Roland Garros e 'pausa' por duas semanas

João Fonseca não fará mudanças em seu calendário e só volta a jogar em Roland Garros, quando fará sua primeira aparição no Grand Slam francês, daqui a duas semanas.

Próximo passo

A programação do brasileiro para a gira do saibro europeu foi mantida após a eliminação logo na estreia do Masters 1000 de Roma. O plano inicial de João era disputar dois grandes torneios (Madri e Roma), com um "plano B" entre eles (Challenger de Estoril) para manter ritmo de jogo, antes de chegar ao Aberto da França. No entanto, não conseguiu avançar nas campanhas de nenhum deles, tendo caído na segunda rodada na Espanha e na primeira em Portugal.

Isso significa que o carioca de 18 anos não disputará nenhum outro evento até o início de Roland Garros, marcada para o próximo dia 25. Dois torneios da elite do circuito são realizados nas vésperas do segundo Grand Slam do ano: os ATPs 500 de Hamburgo, na Alemanha, e 250 de Geneva, na Suíça. Ele não estava inscrito em ambos, mas poderia entrar na disputa via convite. Além disso, competições de nível Challenger também ocorrem em território europeu na próxima semana.

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Roma em 2025 Imagem: REUTERS/Yves Herman

Fonseca ficará mais de 15 dias sem entrar em quadra para uma partida oficial. Antes disso, após a gira dos EUA, em março, ele já havia ficado um mês afastado do circuito enquanto descansava da maratona do início do ano e se preparava para a temporada do saibro na Europa.

O fenômeno brasileiro seguirá treinando, mas sem a intensidade de jogo, enquanto busca se recuperar dos tropeços recentes. No tênis profissional, os atletas costumam seguir disputando torneios para manter o ritmo, a não ser em caso de lesão. João vem atuando com bandagens no ombro, mas já tranquilizou sobre a questão e disse estar bem fisicamente.

Vindo de três derrotas seguidas, Fonseca encara sua maior oscilação em 2025. Após Roma, ele reconheceu que o nervosismo lhe tem atrapalhado de praticar seu "melhor tênis".

Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil [contra Marozsan] e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido É seguir trabalhando e aprendendo.

João Fonseca, após queda em Roma

O atual número 65 do ranking entrará direto na chave principal em sua estreia em Roland Garros. Ele disputará o seu segundo Grand Slam da carreira, após ter durado o quali e avançado até a segunda rodada do Australian Open, em janeiro, quando ainda estava fora do top 100.

Jogos de Fonseca na gira do saibro europeu

Masters 1000 de Madri

Vitória sobre Elmer Moller (#114) por 6/2 e 6/3

Derrota para Tommy Paul (#12) por 6/7(7) e 6/3(3)

Challenger de Estoril

Derrota para Jesper de Jong (#93) por 2/6 e 5/7

Masters 1000 de Roma