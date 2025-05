Jéssica Bate-Estaca é finalizada por Jasmine Jasudavicius e perde a 2ª seguida no UFC

Ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate, Jéssica Andrade sofreu sua segunda derrota consecutiva, novamente em combate válido pela divisão dos moscas (57 kg), categoria na qual ocupa o 7º lugar no ranking. Neste sábado (10), 'Bate-Estaca' - como a experiente lutadora brasileira é conhecida - foi finalizada pela canadense Jasmine Jasudavicius no card preliminar do UFC 315, em Montreal (CAN).

Com o resultado, Jéssica Bate-Estaca amplia sua má fase - a pior de sua carreira. Agora, a atleta paranaense amarga um retrospecto de cinco derrotas e apenas dois triunfos nos últimos sete compromissos no octógono do UFC. Por outro lado, Jasudavicius surge como uma estrela em ascensão na divisão até 57 kg da entidade, somando cinco vitórias consecutivas - três delas por finalização. A conquista deste sábado deve fazer a 9ª colocada no ranking peso-mosca do Ultimate subir mais alguns degraus na lista.

A luta

A canadense começou melhor na luta, usando sua maior envergadura para impedir a aproximação da brasileira e conectar bons golpes de encontro. Mais veloz, Jasudavicius aplicou uma bonita queda e, depois de rapidamente pegar as costas da ex-campeã, encaixou um mata-leão apertado que obrigou Bate-Estaca a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Confira os resultados do UFC 315:

Jasmine Jasudavicius venceu Jéssica 'Bate-Estaca' por finalização;

Modestas Bukauskas venceu Ion Cutelaba por decisão dividida dos juízes;

Navajo Stirling venceu Ivan Erslan por decisão unânime dos juízes;

Marc-Andre Barriault venceu Bruno 'Blindado' por nocaute;

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok