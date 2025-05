Hugo Souza desabafa após derrota do Corinthians: 'Repensar atitudes'

O goleiro Hugo Souza desabafou após a derrota do Corinthians de virada para o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado, em Mirassol, pela 8ª rodada do Brasileirão. O dono da meta do Timão falou firme sobre o elenco repensar as atitudes em campo.

Hugo Souza, ao Prime

O Timão saiu ganhando com gol no fim do primeiro tempo, mas tomou o empate logo no início da segunda etapa. A virada veio antes dos 20 minutos e o Mirassol ainda ampliou em bobeada da defesa, mas o VAR anulou o terceiro.

O Corinthians teve um pênalti desperdiçado por Memphis Depay quando o jogo estava 0 a 0. O holandês tentou uma cavadinha, mas o goleiro Walter fez a defesa.

Confira o desabafo de Hugo na íntegra:

"Prefiro deixar essa parte para o treinador, ele sabe que a gente precisa melhorar, mas eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao futebol que a gente defende, que a gente precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis. A gente precisa mudar o chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então, é a gente se cobrar, se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor, cada um pensando um pouco mais nessa parte individual para que eu possa ajudar o grupo. Para que a gente possa fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma, a gente não pode fazer o primeiro tempo da forma que foi e depois vir para o segundo tempo dessa forma. No último jogo a gente sofreu empate também no início do segundo tempo, então a gente precisa rever algumas coisas para que a gente não possa sofrer mais"