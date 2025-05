Grêmio e Red Bull Bragantino duelam em momentos distintos e com metas opostas no Brasileirão

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, às 18h30, em Porto Alegre (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois times em momentos distintos: enquanto os paulistas brigam pela liderança, os gaúchos buscam estabilidade para se afastar da parte de baixo da tabela.

Com 16 pontos, o Bragantino ocupa a vice-liderança e vive sua melhor fase na temporada. Venceu o Mirassol por 1 a 0 na rodada passada e chega embalado, sustentando a possibilidade de terminar a rodada na ponta da tabela - depende apenas de um tropeço do Palmeiras, líder pelo saldo de gols - 5 a 4 - para assumir a liderança isolada.

Do outro lado, o Grêmio tenta reencontrar consistência sob o comando de Mano Menezes, com Luiz Felipe Scolari atuando nos bastidores como coordenador técnico. A vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na última rodada, aliviou momentaneamente a pressão, mas o time ainda ocupa a 13ª colocação, com oito pontos. No meio de semana empatou fora por 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, ficando com oito pontos e praticamente classificado no Grupo D da Copa sul-americana.

O histórico recente favorece o Bragantino. Em 18 duelos, os paulistas venceram sete, empataram outras sete vezes e perderam apenas quatro. Além disso, não sabem o que é perder para o Grêmio desde 2021, o que amplia o desafio do time gaúcho diante de seu torcedor.

Mano Menezes convive com uma série de desfalques importantes. Os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins estão fora com lesões nos joelhos, enquanto o atacante Amuzu e o meia Villasanti tratam problemas musculares. O paraguaio, que retornaria nesta rodada, voltou a ser dúvida. O treinador também precisará lidar com o cansaço acumulado pela sequência de jogos em diferentes competições.

Pensando em um novo momento para a equipe, Mano projetou mudanças importantes durante a paralisação do calendário para o Mundial de Clubes: "Nas equipes que não vão ao Mundial, acho que teremos mudanças significativas nessa parada, não só de jeito de jogar, de trabalho, mas também nos elencos. Acho que as equipes vão estar bem diferentes na segunda parte do campeonato e nós esperamos que o Grêmio esteja bem diferente."

Fernando Seabra contará com força máxima dentro do que tem disponível. Estão fora por questões médicas o goleiro Lucão (torção no tornozelo esquerdo), o lateral Guilherme (lesão na coxa direita) e o atacante Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo).

Ciente do desafio que terá pela frente, o treinador destacou o respeito pelo adversário: "O Grêmio tem jogadores experientes, um treinador com muito currículo e atua com intensidade quando está em casa. Precisamos estar muito atentos aos detalhes e manter nossa postura para sairmos com um bom resultado."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braitwaite. Técnico: Mano Menezes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).