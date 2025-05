Grêmio consegue redução de pena para presidente Alberto Guerra após declarações

Neste sábado o Grêmio informou que Alberto Guerra, presidente do Imortal, teve a pena de 60 dias de suspensão e multa de R$ 30 mil, imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), reduzida para 15 dias e multa de R$ 10 mil após atuação do departamento jurídico do clube. A punição havia sido aplicada em função de declarações do mandatário contra a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e a arbitragem do Campeonato Gaúcho.

Apesar da redução, parte da suspensão já foi cumprida, e Guerra seguirá afastado das funções administrativas até a próxima sexta-feira (16). Durante esse período, o vice-presidente Eduardo Magrisso assume interinamente a presidência do Tricolor.

Antes mesmo da revisão da penalidade, o jurídico gremista havia obtido um efeito suspensivo que permitiu ao presidente seguir exercendo suas atividades normalmente, incluindo presença nos jogos do clube, até que a decisão final fosse definida em nova sessão do Pleno do TJD-RS.

Além de Guerra, outros dirigentes da dupla Gre-Nal foram julgados pelas críticas à arbitragem durante o estadual. O diretor esportivo do Internacional, Andrés D'Alessandro, foi suspenso por 15 dias. Os vices de futebol Alexandre Rossato (Grêmio) e José Olavo Bisol (Inter) foram apenas advertidos, enquanto Guto Peixoto, diretor de futebol gremista, foi absolvido.

Todos os julgamentos se basearam no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensas à honra no contexto esportivo. A pena prevista pode variar de 15 a 90 dias de suspensão, além de multa que vai de R$ 100 a R$ 100 mil.

Confira a nota do Grêmio na íntegra:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após atuação do seu departamento jurídico, foi obtida a redução da penalidade imposta ao Presidente Alberto Guerra, referente às declarações prestadas sobre a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e a arbitragem do Campeonato Gaúcho.

A pena original, que previa suspensão de 60 dias e multa de R$ 30 mil, foi revista para 15 dias de suspensão e multa de R$ 10 mil.

Como parte da pena já foi cumprida, o Presidente Alberto Guerra estará suspenso das atividades administrativas do Clube até a próxima sexta-feira (16). Durante esse período, o Vice-Presidente Eduardo Magrisso assumirá interinamente a Presidência do Grêmio."