Goiás vence o Coritiba em casa e assume liderança provisória da Série B

O Goiás vai dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro até quarta-feira. Neste sábado, o Esmeraldino venceu o Coritiba por 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Rafael Gava marcou o único gol do jogo, válido pela sétima rodada da liga nacional.

A equipe esmeraldina chegou a 16 pontos e assumiu a liderança provisória da Segunda Divisão. O Vila Nova, segundo colocado, joga na quarta-feira e pode recuperar a ponta. O Coritiba, por sua vez, amargou a segunda derrota seguida e aparece na oitava posição, com dez unidades.

O Goiás volta a campo apenas no próximo domingo, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, pela Série B. O Coritiba encara o América-MG um dia depois, no Couto Pereira, em Curitiba.

Após um primeiro tempo sem gols, o Goiás abriu o placar aos 22 minutos da segunda etapa. O lateral Diego Caito recebeu na direita e cruzou de primeira na cabeça de Rafael Gava, que testou firme no cantinho, sem chances para Pedro Rangel.