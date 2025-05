Goiás faz campanha com mães que buscam filhos desaparecidos: 'Somar forças'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Celebrado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães, para muitas famílias, é sinônimo de presença. Mas, para outras, significa saudade, como é o caso das mães que buscam filhos desaparecidos. Foi pensando nelas que o Goiás lança hoje a campanha "Esperança verde".

O clube vai divulgar um vídeo nas plataformas digitais, e no jogo contra o Coritiba, às 18h30, pela Série B, com relatos de Valdivina Costa e Nilvia Feitosa, que vivem essa angústia. Além disso, fotos de pessoas desaparecidas serão distribuídas no Estádio Hailé Pinheiro e publicadas nas redes sociais do clube ao longo do mês.

O futebol tem uma força muito grande e queremos aproveitar isso para dar voz a mães que, muitas vezes, não são ouvidas. Queremos emprestar esse alcance das transmissões e redes sociais para todas essas mulheres. O grande intuito é que consigamos chegar ao final do mês de maio com, quem sabe, a grata felicidade de termos ajudado a encontrar algumas dessas crianças desaparecidas.

Jessica Rezende, diretora de marketing e comunicação do Goiás

Goiás lança campanha "Esperança verde", com mães que buscam filhos desaparecidos Imagem: Reprodução

"O Dia das Mães é uma data que é falada com muita alegria, uma data comemorativa, mas vamos trazer esse outro lado com o intuito de querer ajudar, somar forças", completou.

O Goiás vai entrar em campo com uma camisa que terá apenas o símbolo do clube, ao lado direito do peito — sem patrocínios, sem números e sem nomes. O uniforme modificado será utilizado durante o protocolo inicial da partida.

Queremos causar um impacto de mostrar que está faltando alguma coisa. Essas mães têm essa sensação não só no dia do jogo, mas todos os dias. Elas sentem que está faltando um pedaço. É a mensagem que queremos passar. Os jogadores vão entrar em campo e vão cantar o hino sem essas informações, e os patrocinadores super apoiaram a causa, mesmo sendo um momento importante de exposição das marcas deles.

Millena Barbosa, assessora de marketing do Goiás

Valdivina Costa, de Alexânia, é mãe de Tamilys Ferreira da Silva, desaparecida desde 12 de janeiro de 2010 e que hoje tem 27 anos. Já Nilvia Feitosa, de Goiânia, é mãe de Alexsandro Silva do Nascimento, de 24 anos, desaparecido desde 26 de março de 2024.

"Há um dado que chama a atenção, que é muito alarmante. Aqui em Goiás, nove pessoas desaparecem por dia. São nove mães que todos os dias choram a tristeza de não ter os seus filhos com elas. A filha da Valdivina desapareceu há 15 anos. Há 15 anos ela busca por essa filha, e nunca perdeu a esperança", disse Jessica.

"O filho da Nilvia desapareceu em março do ano passado. Ele pegou um ônibus em Goiânia com destino a Belém. A empresa de ônibus diz que ele chegou lá, mas ninguém sabe mais o que aconteceu a partir daí", completou Millena.

O Esmeraldino contou com o apoio do Ministério Público de Goiás para a ação. O clube também vai disponibilizar um canal para que outras mães possam entrar em contato, e as peças terão telefones para quem tiver informações sobre onde as pessoas desaparecidas possam estar.

"Durante essa produção, vimos uma questão que foi: o direito de serem ouvidas. Elas sentem esse déficit. Às vezes, querem contar, buscar ajuda, ter uma rede de apoio maior e não encontram, esbarram sempre com um 'não'. Vamos usar o alcance orgânico do futebol para ajudar", apontou Jessica.