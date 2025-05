Fortaleza e Juventude fazem confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos cada, as equipes entram em campo pressionadas e com um objetivo comum: se afastar da zona de rebaixamento.

O Fortaleza chega para o duelo embalado pela classificação às oitavas de final da Libertadores, conquistada com uma goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, no Chile. No entanto, o desempenho no cenário nacional segue irregular. No último fim de semana, o time cearense ficou no empate sem gols com o São Paulo e, atualmente, ocupa a 17ª posição na tabela, abrindo a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Juventude também vive momento de alerta. Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, acumula quatro jogos consecutivos sem vencer e vê a zona da degola cada vez mais próxima. O técnico Fábio Matias busca soluções para um time que ainda não venceu fora de casa desde o dia 15 de fevereiro.

O retrospecto também pesa contra o Juventude. Em dez confrontos realizados em território cearense, o clube gaúcho jamais conseguiu vencer. São sete vitórias do Fortaleza e três empates. O histórico, somado à pressão por resultados, torna este compromisso crucial para as pretensões das duas equipes.

Apesar da boa fase internacional, o Fortaleza deve lidar com o desgaste físico após a maratona de jogos e viagens. Ainda assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo uma formação competitiva, ciente da importância de somar pontos diante de um adversário direto.

A principal novidade é o retorno de Tite, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Já o zagueiro Brítez, os laterais Tinga e Diogo Barbosa e o atacante Moisés devem seguir no departamento médico. "Sabemos da responsabilidade no Brasileiro. Vamos competir com intensidade, como sempre fizemos", destacou o treinador.

Do lado do Juventude, o técnico Fábio Matias perdeu o experiente meia Nenê, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha e está fora do jogo. O meia vinha treinando entre os titulares e agora corre contra o tempo para se recuperar nas próximas rodadas. Jean Carlos deve ser o substituto. O zagueiro Marcos Paulo também é desfalque confirmado.

No departamento médico, outros nomes preocupam. O atacante Matheus Babi segue em tratamento, enquanto Matheus Peixoto está em fase de transição e tem presença incerta. Apesar dos problemas, o treinador mantém confiança no grupo: "Vamos encarar um adversário forte, mas confio na entrega do nosso grupo para superar as adversidades", afirmou Fábio Matias.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X JUVENTUDE

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Juan Vojvoda.

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon, Wilker Ángel, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Luis Mandaca e Jean Carlos; Ênio e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).