Fortaleza domina o Juventude e aplica goleada pelo Brasileirão

O Fortaleza triunfou sobre o Juventude por 5 a 0, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Lucero (2), Breno Lopes, Pochettino e Calebe anotaram os tentos do Leão do Pici no estádio Presidente Vargas.

FIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGOOOO NO PV! COM GRANDE ATUAÇÃO, O LEÃO GOLEIA O JUVENTUDE POR 5×0 E SOMA TRÊS PONTOS IMPORTANTES NA TABELA DO BRASILEIRÃO! VAMOOOOOOOOS, NAÇÃO! ?? ?? LUCERO

?? MARINHO

?? POCHETTINO

?? LUCERO

?? CALEBE #FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/8KHMLCqrZN ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 10, 2025

Com a vitória, o Tricolor deixa a zona de rebaixamento e assume a nona colocação momentaneamente, com 10 pontos. Já a equipe de Caxias cai para a 16 posição, uma acima da zona de rebaixamento, com sete pontos.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, para receber o Bucaramanga no Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

O Juventude recebe o Fluminense no próximo domingo, no Alfredo Jaconi. O confronto será válido pela nona rodada do Brasileiro e está marcado para as 16h (de Brasília).

Os gols do jogo

Em cobrança de falta pelo lado esquerdo do campo, com três minutos de jogo, Pochettino cruzou na área e, de costas para o gol, Lucero desviou de cabeça, sem chances para o goleiro Marcos Miranda.

Aos 18 minutos da etapa complementar, Marinho recebeu próximo à área e arrancou rumo ao gol. Na saída do goleiro adversário, o atacante cavou e Breno Lopes completou para ampliar.

Já com 37 minutos do segundo tempo, Lucero deixou na entrada da área para Pochettino, que chapou a bola no ângulo da meta rival para marcar o terceiro gol do Tricolor.

Três minutos depois, Kervin conseguiu um cruzamento rasteiro na marca do pênalti para Lucero finalizar e anotar o quarto gol da equipe.

Aos 45 minutos, Emmanuel Martínez cruzou na medida para Calebe, que venceu no alto e testou para estufar as redes.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 5 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)



Data: 10 de maio de 2025 (sábado)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Lucero, Tinga e Calebe (Fortaleza) / Sam, Ênio, Daniel Giraldo e Calebe (Juventude)



Cartões vermelhos: Nenhum.

GOL: Martín Lucero, aos 3? do 1ºT, Breno Lopes, aos 18? do 2ºT, Pochettino, aos 37? do 2ºT, Lucero, aos 41? do 2ºT e Calebe, aos 44? do 2ºT.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha e Ávila; Sasha (Martínez), Rossetto (Pol Fernández) e Pochettino (Calebe); Marinho (Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin).



Técnico: Vojvoda

JUVENTUDE: Marcos Miranda; Ewerthon (Reginaldo), Ángel, Sam e Alan Ruschel; Jadson, Mandaca (Gilberto) e Caique (Daniel Giraldo); Batalla, Taliari (Jean Carlos) e Ênio (Vítor Pernambuco).



Técnico: Fábio Matias