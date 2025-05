Flamengo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro na última rodada com a derrota para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Na noite deste sábado, o Rubro-Negro vai receber o Bahia pela oitava rodada do nacional de pontos corridos em busca da recuperação. A partida será disputada no Maracanã, a partir das 21 horas, de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O duelo entre Flamengo e Bahia terá transmissão ao vivo do SporTV (TV Fechada) e do Première (Pay-per-view).

?? 8ª rodada do @brasileirao

? Bahia

? Maracanã, Rio de Janeiro

O jogo será transmitido ao vivo e com imagens na https://t.co/qfx0fVfcXf para fora do Brasil.#PróximaPartida pic.twitter.com/41gVfBCL1h ? Flamengo (@Flamengo) May 9, 2025

O revés diante da Raposa fez o Flamengo perder duas posições na tabela e cair para o terceiro lugar, com 14 pontos, dois a menos que os líderes Palmeiras e Bragantino. Por outro lado, o Bahia, que está em ascensão na competição, vem de três vitórias consecutivas e fecha o G6 com 12 pontos.

Embora embalado no Brasileiro, o Tricolor baiano terá de quebrar uma série de tabus para voltar para casa com os três pontos. Já se vão 29 anos que o Bahia não vence o Flamengo no Maracanã e 11 partidas sem vitória sobre o Rubro-Negro, sendo derrotado em todas elas. O último triunfo do Esquadrão de Aço foi em 2019, na Arena Fonte Nova.

Além disso, o técnico Rogério Ceni tem 100% de derrotas diante do Flamengo, em 15 confrontos, cinco deles no comando do Bahia.

Para piorar, Ceni terá alguns desfalques: Caio Alexandre e Erick estão suspensos pelo terceiro amarelo e Ronaldo e Arias estão lesionados. Por fim, o lateral-direito Gilberto é dúvida.

No Flamengo, Filipe Luís não contará com o lateral Viña, que segue se preparando para o retorno aos gramados após cirurgia no joelho, e De La Cruz, suspenso pelo terceiro amarelo. Outros dois atletas são dúvidas, Cebolinha, com incômodo na panturrilha, e Plata, edema ósseo no joelho, podem ser poupados.

Após o empate com o Central Córdoba na última quarta-feira, na Argentina, o Rubro-Negro viu sua classificação se complicar no grupo C da Libertadores. As atenções do clube estão voltadas para o duelo contra a LDU-EQU na próxima quinta-feira, quando o Mais Querido precisa da vitória.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X BAHIA-BA



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 10 de maio de 2025



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luis

BAHIA: Marcos Felipe, Gabriel Xavier , David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Cauly), Willian José e Pulga



Técnico: Rogério Ceni