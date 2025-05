Flamengo responde pressão da torcida, vence o Bahia e dorme na liderança

Do UOL, no Rio e São Paulo

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Arrascaeta, o Rubro-Negro assumiu provisoriamente a liderança da competição.

Antes da bola rolar, a torcida fez cobranças ao time após dois tropeços recentes: a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão e o empate com o Central Córdoba na Libertadores. Os gritos de protesto vieram das arquibancadas com "Não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição."

Com a bola rolando, o clima nas arquibancadas mudou rapidamente. O gol nos minutos iniciais incendiou o Maracanã, e a torcida começou a empurrar o time.

Com a derrota, o Bahia aparece na 6º colocação, de forma momentânea, com 12 pontos conquistados, com três vitórias, três empates e duas derrotas.

O Mengão volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a LDU no Maracanã, em duelo pela Libertadores, buscando melhorar sua posição no grupo. Um dia antes, o Esquadrão de Aço encara o Atlético Nacional, fora de casa, também pela competição continental.

Rossi joga após tiros no carro

O goleiro Rossi foi titular do Flamengo na vitória sobre o Bahia dias após viver um momento de tensão fora dos gramados. O argentino teve o carro atingido por quatro disparos em uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, ele não se feriu e seguiu à disposição da equipe.

Na véspera do jogo, Rossi foi homenageado no Ninho do Urubu pelos 100 jogos com a camisa rubro-negra. Em entrevista à FlamengoTV, o goleiro comentou o episódio com bom humor, mas não escondeu o susto.

Brinquei com o diretor (José Boto) para renovar agora que aconteceu isso (risos), para ter certeza de que é para ficar mais tempo aqui. A verdade é que, sim, foi um susto que eu vivi no outro dia, depois da viagem de volta, mas hoje estou mais tranquilo, mais calmo também. Foi mais um susto.

Rossi, em entrevista à Flamengo TV

Rossi, goleiro do Flamengo, em confronto contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Como foi o jogo

O Flamengo impôs um ritmo forte nos primeiros minutos, sufocando o Bahia com uma marcação alta e pressionando a saída de bola. A postura agressiva surtiu efeito: após boa troca de passes, o Flamengo abriu o placar com Arrascaeta. O Bahia, por sua vez, teve dificuldades para criar e esbarrou em uma defesa bem postada do Flamengo, que controlou as ações no primeiro tempo.

O Flamengo sofreu duas baixas importantes ainda no primeiro tempo. Allan e Erick Pulgar deixaram o campo com incômodos musculares na posterior da coxa direita e serão reavaliados pelo departamento médico rubro-negro no domingo. As lesões forçaram o técnico Filipe Luís a mudar o esquema da equipe, promovendo as entradas de Luiz Araújo e Evertton Araújo.

A segunda etapa começou truncada, com muitas faltas que quebraram o ritmo da partida. Percebendo o time apático e com dificuldades na criação, o técnico Rogério Ceni fez mudanças, como a entrada de Everton Ribeiro. O jogo também ficou marcado por uma entrada dura de Gerson em Erick Pulga. Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco mostrou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, voltou atrás e aplicou o cartão vermelho para o volante do Flamengo.

O árbitro Anderson Daronco expulsou Gerson em confronto entre Flamengo x Bahia, no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Gols e destaques

Quase! O Flamengo começou a partida ligado e criou a primeira boa chance com Michael pela ponta. O atacante avançou pela lateral e cruzou com precisão para Arrascaeta, que invadiu a área e finalizou de primeira. Marcos Felipe fez boa defesa e mandou para a linha lateral.

Na trave! O Bahia sofreu outro susto logo aos quatro minutos. Léo Pereira subiu alto após cobrança na área, cabeceou encobrindo o goleiro, mas a bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

1 a 0. Após pressão, a parceria entre Michael e Arrascaeta funcionou novamente. O camisa 30 avançou pela esquerda e cruzou na medida para o meia uruguaio, que se antecipou à marcação e cabeceou firme, abrindo o placar no Maracanã.



Bahia em busca do empate! Aos 25 minutos do primeiro tempo, Kayky recebeu bom passe de Luciano Juba, deixou Alex Sandro para trás e finalizou com perigo. Rossi, bem posicionado, fez a defesa e evitou o gol de empate da equipe baiana.

Sobe a bandeira! Luciano Rodríguez recebeu bom passe em profundidade, avançou em velocidade e finalizou para o gol, mas parou em boa defesa de Rossi com os pés. Na sequência, o assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento do atacante do Bahia.

VAR em ação! Aos 32 da segunda etapa, Luiz Araújo recebeu boa bola na frente, ficou cara a cara com Marcos Felipe e finalizou para o fundo do gol. No entanto, o lance foi anulado após revisão do VAR, que confirmou o impedimento do atacante do Mengão.

Quase o segundo! Luiz Araújo acertou a trave em finalização perigosa. Na sobra, Pedro tentou aproveitar, mas acabou se atrapalhando na dividida com a defesa do Bahia e até com o próprio companheiro, Everton Cebolinha. Daronco foi ao VAR e chegou a revisar o lance, mas não encontrou nenhuma irregularidade e mandou o jogo seguir.

Ficha técnica - Flamengo 1 x 0 Bahia

Local: Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro

Data e Hora: 10 de maio de 2025, às 21h00 (Horário de Brasília)

Competição: 8° rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Santiago Mingo (FOR).

Cartões Vermelhos: Gerson (FLA).

Gols: 7'/1ºT - De Arrascaeta (FLA)

Flamengo: Rossi; G. Varela, L. Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Evertton Araújo), Allan (Luiz Araújo) e De Arrascaeta (Pedro); Gerson, Michael (Wallace Yane) Bruno Henrique (Everton).

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor (Tiago) e Jean Lucas (Cauly); Luciano Juba (Erick Pulga), Kayky (Everton Ribeiro) e Luciano Rodríguez (Willian José).